Festival des plages: Larbi Imghrane enflamme la scène Maroc Telecom à M’diq

Larbi Imghrane se produit sur la scène Maroc Telecom, à M’diq, dans le cadre du Festival des plages. (S.Kadry/Le360)

Le public et les visiteurs de M’diq ont assisté, lundi 17 août 2026, à une soirée musicale animée par l’artiste Larbi Imghrane sur la scène Maroc Telecom de la plage de M’diq, dans le cadre du Festival des plages.

La soirée a attiré un public nombreux, venu apprécier les chants amazighs et les sonorités du Souss interprétés par l’artiste et son groupe. Les spectateurs ont accompagné plusieurs morceaux en reprenant leurs paroles et en applaudissant au rythme de la musique, tandis que certains se sont laissés entraîner par la danse.

«Nous sommes venus en famille et, franchement, la soirée organisée par Maroc Telecom était très belle. Tout était au niveau, nous avons énormément apprécié les artistes présents», témoigne une spectatrice, qui salue également la qualité de l’organisation et l’ambiance sur place.

La soirée a notamment réuni des visiteurs venus de différentes régions du Maroc. Un spectateur originaire d’Ouarzazate explique ainsi être venu spécialement pour assister au concert de Larbi Imghrane, qu’il décrit comme «un grand artiste amazigh». Il a également salué l’initiative de Maroc Telecom, qui, selon lui, «diversifie toujours sa programmation et fait venir nos artistes amazighs de toutes les régions du Royaume».

Larbi Imghrane a interprété plusieurs de ses titres les plus connus, ainsi que des chansons populaires du répertoire soussi. Le programme, qui a mêlé chanson amazighe et rythmes du Souss, a offert près de trois heures de musique et de divertissement.

L’artiste a tenu à remercier le public présent: «Je remercie énormément ce merveilleux public qui a assisté à cette magnifique soirée, avec des Marocains venus de toutes les régions ainsi que des membres de notre communauté établie à l’étranger.»

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Il a également souligné la portée universelle de la musique et la relation particulière qu’il entretient avec son public. «La musique n’a pas de langue ni de frontières. Tout ce qui vient du cœur atteint le public, où qu’il soit», a-t-il déclaré, estimant que certaines chansons traversent les générations et continuent de vivre au fil du temps.

La soirée a également réuni des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, venus passer une partie de leurs vacances estivales dans les villes du Nord et profiter de la programmation du Festival des plages.

Le Festival des plages propose, durant la saison estivale, une série de concerts réunissant différents artistes et groupes musicaux. Cette programmation contribue à animer les espaces balnéaires et à accompagner l’effervescence estivale que connaissent les villes du Nord.

Porté par son répertoire et la popularité de la musique amazighe auprès du public marocain, Larbi Imghrane a rapidement établi une forte complicité avec les spectateurs, avant de conclure la soirée dans une ambiance festive et enthousiaste.

«Nous espérons que notre peuple sera toujours heureux et que notre pays connaîtra toujours santé et sérénité», a déclaré l’artiste, avant de promettre à son public de continuer à lui proposer de nouvelles créations.