Festival des plages à M’diq: une clôture en apothéose orchestrée par Nacim Haddad

Nacim Haddad lors de la soirée de clôture du Festival des plages de Maroc Telecom, jeudi 20 août 2026, sur la corniche de M’diq. (S.Kadry/Le360)

Pour sa dernière date à M’diq, le Festival des plages de Maroc Telecom a offert au public une soirée particulière avec Nacim Haddad.

Jeudi soir, l’artiste a investi la scène de la corniche devant un public venu nombreux, avec un répertoire puisé dans l’aïta haouzia, l’aïta rahmania et la chanson populaire marocaine. De quoi installer, dès les premières notes, une ambiance chaleureuse et faire chanter les spectateurs venus profiter de cette ultime soirée.

Le public n’était pas uniquement composé d’habitués de la ville. Des spectateurs venus de Casablanca et d’autres régions ont également fait le déplacement pour assister à cette soirée. «Je suis venue de Casablanca pour assister au festival à M’diq. Franchement, c’était un très beau festival et le spectacle de Nacim Haddad était magnifique», témoigne une spectatrice.

Face au public de M’diq, Nacim Haddad a savouré cette rencontre à l’occasion de la clôture du festival. «Je suis aujourd’hui heureux d’être à M’diq et de participer aux activités du Festival des plages de Maroc Telecom», confie l’artiste.

La soirée revêtait également une dimension particulière, puisqu’elle coïncidait avec la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple et la Fête de la Jeunesse.

Une double célébration que l’artiste a tenu à partager avec le public. «La joie est double, car c’est une soirée de célébration de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse. Je suis heureux de partager ce moment avec le public de M’diq et tous les Marocains», a-t-il souligné.

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Au fil de la soirée, Nacim Haddad a enchaîné les morceaux d’aïta et les chansons populaires, sans laisser retomber l’ambiance. Le public a accompagné l’artiste par des applaudissements et en reprenant plusieurs refrains, jusqu’aux dernières notes du concert.

Pour Nacim Haddad, cette participation était aussi l’occasion de saluer un festival qui lui a permis de retrouver son public. «C’est un grand honneur d’être à la clôture d’un festival de la dimension du Festival des plages», a-t-il affirmé, avant de remercier les équipes mobilisées pour l’événement ainsi que Maroc Telecom pour sa confiance.