Festival des plages Maroc Telecom: Karima Gouit fait vibrer le public de M’diq

Karima Gouit lors de son concert, mercredi 19 août 2026, sur la scène de M’diq, dans le cadre du Festival des plages de Maroc Telecom. (S.Kadry/Le360)

Heureuse de retrouver le public, Karima Gouit a donné, mercredi soir, un concert à M’diq dans le cadre du Festival des plages Maroc Telecom. Pour l’artiste, cette nouvelle rencontre avec le public de la région revêt une dimension particulière.

«Je suis très heureuse d’être présente aujourd’hui au Festival des plages, sur la scène de M’diq. Je remercie Maroc Telecom pour cette belle invitation», a-t-elle déclaré, avant de revenir sur son attachement au public du Nord.

«C’est la troisième fois consécutive que je retrouve le public du Nord et, à chaque fois, l’accueil est exceptionnel. Ce sont des gens formidables, qui nous accueillent avec beaucoup d’amour, de respect et de considération», a-t-elle poursuivi.

Pour cette nouvelle rencontre avec ses fans, Karima Gouit a choisi de miser sur la diversité. «Je vais offrir au public un véritable mélange de styles, avec de l’amazigh, du raï, de la reggada et du chaâbi. J’espère que nous allons passer une très belle soirée», a-t-elle expliqué.

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La chanteuse a également tenu à mettre en avant le choix des artistes proposé par le Festival des plages. «J’apprécie particulièrement le fait que Maroc Telecom invite différents types d’artistes, aussi bien ceux qui sont très connus que ceux qui le sont moins. Cela leur permet de monter sur scène et de rencontrer leur public», a-t-elle affirmé.

Cette diversité s’est retrouvée sur scène à travers une succession de morceaux et de chorégraphies. Portée par les réactions du public, Karima Gouit a même quitté la scène pour se rapprocher des spectateurs et poursuivre la fête au plus près d’eux.

«C’est une chance et une véritable opportunité pour nous de monter sur scène et de rencontrer notre public dans d’aussi bonnes conditions», a-t-elle conclu.