Essaouira: l’ancienne église portugaise bientôt transformée en lieu d’exposition et de recherche

L’Ancienne église portugaise d’Essaouira se transforme. Elle s’apprête à accueillir un espace d’exposition et un centre d’interprétation sur le patrimoine archéologique et océanographique. L’ancienne église portugaise d’Essaouira va être réaménagée par la société de développement local ECAPAD. Le projet prévoit un parcours consacré à l’histoire et à l’archéologie de la région, ainsi qu’un centre de recherche sur la façade atlantique.

Dans l’ancienne église portugaise d’Essaouira, c’est au rez-de-chaussée, là où se trouvaient les entrepôts, que les visiteurs pourront découvrir les premières salles d’exposition. Un étage plus haut, la chapelle sera conservée et les pièces voisines accueilleront des chercheurs. La société de développement local Essaouira Culture, Arts, Patrimoine, Aménagement et Développement (ECAPAD) est chargée d’aménager les lieux, puis d’en assurer la gestion.

L'Eglise Portugaise d'Essaouira située sur la rue Ibn Zohr, dans le quartier de la Kasbah, au pied de la porte sud de la Sqala, date de la fin du XVIIIe siècle.

Avant de pouvoir donner un nouvel usage au bâtiment, il a fallu le sauvegarder. L’humidité, les infiltrations d’eau de pluie, les vents et le manque d’entretien avaient dégradé les planchers, les enduits et les décors. Le ministère de la Culture avait alors recommandé de sécuriser et d’étayer l’édifice en urgence, puis de mener des études techniques.

Al Omrane a conduit la restauration entre 2021 et 2023, dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation de la médina d’Essaouira. Le bilan publié par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO donne le chantier pour achevé et en chiffre le coût à 10 millions de dirhams. La phase confiée à ECAPAD porte désormais sur les travaux intérieurs, la scénographie et les équipements.

Une chapelle au-dessus des entrepôts

L’ancienne église se trouve rue Ibn Zohr, dans le quartier de la Kasbah, au pied de la porte sud de la Sqala. Au fond d’une impasse en partie couverte, sa porte en pierre de taille, encadrée de pilastres à chapiteaux, est surmontée d’une fenêtre en ogive. Trois niveaux s’organisent autour d’une cour centrale, avec des galeries à colonnes de pierre au rez-de-chaussée et des pièces d’habitation au premier étage.

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C’est à ce même étage que se trouve la chapelle. Sa nef unique, orientée d’est en ouest, mesure environ 15,4 mètres sur 5,5. Au-dessus de la terrasse, le clocher s’élève à près de 7,8 mètres. De sa base rectangulaire part une tour cylindrique coiffée d’une coupole hémisphérique. La toiture en tuiles, avec ses pentes courbes, rappelle celle de certaines anciennes églises portugaises.

L’inventaire patrimonial de 2006 la désigne comme «église franciscaine dite portugaise». Selon la note de présentation du projet, les premiers négociants européens installés à Mogador l’ont fait construire vers la fin du XVIIIe siècle pour les besoins de la communauté chrétienne. La présence portugaise à Mogador remonte, elle, au début du XVIe siècle.

L’église raconte une autre période de l’histoire de la ville, celle du port de commerce que le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah développe à partir de 1764. Négociants et représentants consulaires européens s’y installent aux côtés des communautés musulmane et juive. L’édifice témoigne de cette époque dans une médina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001.

Que trouvera-t-on dans l’ancienne église ?

Au rez-de-chaussée, le Centre d’interprétation de l’histoire et de l’archéologie de la région d’Essaouira présentera les découvertes faites dans la région, les traces de son peuplement depuis la préhistoire et ses échanges avec les mondes méditerranéen et atlantique. Le projet prévoit des expositions permanentes et des dispositifs audiovisuels et immersifs.

À l’étage, le Centre d’études archéologiques et anthropologiques de la façade atlantique relève de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP). Il disposera d’espaces de travail et de laboratoires. Le programme comprend aussi une bibliothèque spécialisée, une salle pour les rencontres et les conférences. Au niveau supérieur, des chambres ou des studios destinés aux chercheurs au niveau supérieur.

La convention réunit le Département de la Culture, le Conseil provincial, la Commune d’Essaouira et ECAPAD. Le Département de la Culture contribuera au financement et à la muséographie, tandis que le Conseil provincial participera aux charges de fonctionnement, notamment aux besoins en personnel. ECAPAD assurera l’exploitation, l’entretien et l’animation du site. Le budget de cette nouvelle phase et la date d’ouverture au public restent à préciser.