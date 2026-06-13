Essaouira: la Cité des Arts et de la Culture entre dans sa dernière ligne droite

Le chantier de la Cité des Arts et de la Culture d’Essaouira entre dans sa dernière ligne droite. La phase architecturale affiche un taux d’avancement de 80% et le taux global du projet se situe à 65%, selon les données du comité de pilotage ad hoc réuni en février 2025 au siège de la préfecture de la province. L’architecte Rachid Andaloussi confirme pour Le360 que «le projet suit son cours normal», tout en signalant que les délais ont été repoussés.

À l’origine de ce projet hors du commun se trouve un geste de générosité rare. Oscar Niemeyer, depuis Rio de Janeiro et quelques semaines avant sa mort, a offert au Maroc et à Essaouira l’esquisse de ce futur complexe culturel. Cette offrande d’exception constitue la dernière œuvre du grand architecte. Rachid Andaloussi parle d’un «cadeau au Maroc, une esquisse à la main d’Oscar Niemeyer».

Le flambeau a ensuite été repris par Rachid Andaloussi et Fikri Benabdallah, qui en ont incarné l’esprit. Rachid Andaloussi décrit le travail accompli en ces mots: «Nous l’avons enrichi. J’espère que nous allons pouvoir relever le challenge.»

L’équipe du cabinet Niemeyer au Brésil a joué un rôle essentiel tout au long du processus. Rachid Andaloussi leur rend hommage: «Ils nous ont aidés, gardiens de l’esprit d’architecture, des détails, de la philosophie du concept.»

La Cité des Arts et de la Culture s’étend sur trois hectares et demi. Le complexe comprendra deux grandes salles de spectacle situées à l’étage. La première pourra accueillir jusqu’à 1.000 personnes et la seconde sera une salle polyvalente d’une capacité de 250 personnes. Un musée réparti sur deux étages complète cet ensemble.

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Tous les espaces sont reliés par un sous-sol abritant un espace multifonctionnel destiné à accueillir des congrès, des salons, des événements et des festivals. Une coupole couronne l’ensemble et confère au lieu son identité architecturale.

L’élément fédérateur du complexe est une marquise, une passerelle qui rassemble les différentes composantes autour d’une esplanade commune. Le conservatoire et l’école de musique occupent l’étage tandis que le rez-de-chaussée accueille des restaurants et des espaces commerciaux. Le complexe dispose également d’un parking important.

Les matériaux utilisés sont contemporains et mis en œuvre par des artisans marocains pour servir l’art et les artistes.

L’enveloppe budgétaire consacrée aux travaux de construction s’élève à 270 millions de dirhams. L’acquisition et la mise en service des équipements scéniques et multimédia représentent 22,8 millions de dirhams supplémentaires. L’investissement global atteint ainsi 350 millions de dirhams. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la société de développement local Essaouira Culture Arts et Patrimoine.

Pour l’année 2025, un budget global de 65 millions de dirhams a été prévu, dont 50 millions de dirhams dédiés aux charges de démarrage et 15 millions de dirhams aux charges d’exploitation couvrant les six premiers mois.