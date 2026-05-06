Swira Breaking Jam: Essaouira accueille son premier festival international dédié au breaking et au hip-hop

Essaouira s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire culturelle. Du 15 au 17 mai 2026, la cité des Alizés vivra au rythme du hip-hop lors du Swira Breaking Jam, un festival international gratuit et ouvert à tous, entièrement dédié au breaking et aux cultures urbaines. Trois jours de performances, de transmission et de rencontres entre danseurs marocains et internationaux, graffeurs, DJs, MCs et créateurs.

Portée par un collectif de passionnés de breaking et d’Essaouira, la Swira Breaking Jam place au cœur de sa démarche les valeurs qui ont fondé le mouvement hip-hop: respect, transmission, unité, partage et plaisir de la scène. Conçue comme une jam en plein air, elle réunit toutes les expressions de cette culture, du breaking au graffiti en passant par le DJing, le MCing et la création indépendante.

La première édition bénéficie du soutien de l’Institut français du Maroc, de l’Association Essaouira Mogador, de la Fédération royale marocaine des Sports aérobics, Fitness, Hip Hop et Disciplines assimilées, de la Maison rouge, centre Montessori à Ghazoua et de Migdol Music, ainsi que de plusieurs partenaires associés.

Trois jours de programmation

Le vendredi 15 mai, Dar Souiri ouvrira le festival avec une conférence consacrée à l’histoire du hip-hop et à l’évolution du breaking depuis son intégration aux Jeux Olympiques, suivie d’une soirée Funk & Groove au Taros.

Le samedi 16 mai, la corniche accueillera le Village Hip-Hop et le Village des Créateurs, ouverts de 10h à 20h, avec des workshops et des initiations autour de la danse, du DJing et du graffiti. La journée se poursuivra avec un spectacle hip-hop, le show des élèves de breakdance d’Essaouira, un open mic et des DJ sets. Une soirée House Dance est prévue au BEYTT.

L'affiche du festival.

Le dimanche 17 mai, la compétition officielle se tiendra face à l’océan et à l’île de Mogador, de 10h à 20h, réunissant danseurs marocains et internationaux venus notamment de France, de Belgique, de Suisse et d’Autriche.

Dans un contexte de reconnaissance internationale du breaking, discipline désormais intégrée au programme des Jeux Olympiques, la Swira Breaking Jam ambitionne de contribuer à la visibilité de cette pratique au Maroc et d’inscrire Essaouira dans une nouvelle dynamique autour des cultures urbaines, en créant un pont entre scènes locales, nationales et internationales.

Entrée gratuite. Programme complet sur swirabreakingjam.com