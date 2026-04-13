Culture

Festival de Cannes 2026: le dernier long-métrage de Laïla Marrakchi en lice dans la section Un Certain Regard

Laïla Marrakchi, réalisatrice et scénariste.

Laïla Marrakchi, réalisatrice et scénariste. . DR

Le nouveau-long métrage de la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi fait partie de la sélection du Festival de Cannes et concourra dans la section Un Certain Regard.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 17h00

Le festival de Cannes, qui se tiendra du 12 au 23 mai 2026, présentera au moins un film marocain cette année. L’honneur revient à la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi, en lice avec son dernier film La Mas Dulce pour le premier prix de la section Un Certain Regard.

Coproduit par la France, le Maroc, l’Espagne et la Belgique, La mas dulce s’inspire des témoignages des travailleuses agricoles de Huelva, dans le sud de l’Espagne. Le film raconte l’histoire de deux jeunes femmes qui quittent le Maroc pour travailler comme saisonnières pendant la récolte des fraises en Andalousie.

Lire aussi : Cannes 2023: le film marocain «Les Meutes» remporte le Prix du jury de la sélection «Un certain regard»

Mais dès leur arrivée, les abus et le harcèlement anéantissent leurs espoirs. Soutenues par un avocat, elles vont alors s’atteler à dénoncer les injustices subies, quitte à mettre leur propre vie en danger.

Porté par un casting marocain et espagnol, on retrouve à l’affiche Nisrin Erradi, Hajar Graigaa, Hind Braik, Fatima Attif et Larbi Mohammed Ajbar. Après Marock, présenté dans la même section au festival de Cannes en 2005, puis Rock the Casbah en 2013, le troisième long métrage de Laïla Marrakchi s’impose déjà, fort d’une première reconnaissance lors de la 8ème édition des Ateliers Atlas, organisée en marge du Festival international du film de Marrakech.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 17h00
#Film marocain#Festival de Cannes#Laïla Marrakchi

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