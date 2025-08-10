Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech

Vue des travaux de réaménagement de la place Jamaâ El-Fna à Marrakech. (M.Marfouk/Le360)

Depuis la fin du mois de mai, la place Jamaâ El-Fna, véritable symbole de Marrakech et carrefour incontournable de son activité culturelle, touristique et commerciale, fait l’objet de grands travaux de réaménagement. Une initiative qui intervient en pleine saison estivale, alors que la ville ocre enregistre un afflux important de visiteurs marocains et étrangers.

Interrogé par Le360, Youssef Boucheh, commerçant et acteur associatif actif sur la place, s’est félicité de cette opération, qu’il considère comme «une étape positive pour valoriser ce site historique».

«En tant qu’acteurs civils et commerçants, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Jamaâ El-Fna accueille chaque jour un grand nombre de touristes. Il est donc essentiel qu’elle se présente sous un jour qui lui rende justice. Nous soutenons l’intérêt général et demandons l’accélération des travaux, car l’enjeu principal est de faire en sorte que la place retrouve tout son éclat, dans un équilibre entre tradition et modernité», ajoute notre interlocuteur.

De son côté, Mohamed El Idrissi, adjoint au maire de Marrakech en charge du secteur des travaux publics, a détaillé les contours du projet. Prévu jusqu’à la fin de l’année en cours, ce vaste chantier mobilise un budget d’environ 160 millions de dirhams, répartis en quatre axes majeurs. Le premier est d’améliorer l’accessibilité à la place pour permettre aux visiteurs de s’y déplacer facilement et confortablement. Le deuxième est d’embellir et réaménager les espaces, en particulier ceux dédiés à la restauration et à la vente de boissons, dans un souci d’organisation et d’hygiène.

Troisième axe, réorganiser certaines activités commerciales, notamment en transférant les bouquinistes de Bab Doukkala ainsi que les vendeurs de plantes vers un espace dédié à Arset El Bilk. Le quatrième est de créer de nouvelles infrastructures publiques, dont deux sanitaires accessibles à tous (hommes, femmes, personnes à mobilité réduite), ainsi qu’un kiosque d’information touristique.

Une «place intelligente» qui conserve son âme

Le chantier prévoit également une modernisation des infrastructures de base, telles que la voirie et l’éclairage public, avec pour ambition de faire de Jamaâ El-Fna une «place intelligente» répondant aux standards internationaux en matière d’équipement urbain, sans altérer son caractère patrimonial unique.

Mohamed El Idrissi insiste. «Le but est d’intégrer des solutions modernes tout en préservant l’authenticité et la richesse historique de cette place mythique», promet-il.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une vision globale portée par la commune de Marrakech, visant à renforcer l’attractivité de la ville et à améliorer la qualité des espaces publics, notamment ceux à forte valeur historique et touristique.