Séisme: une des icônes de la place Jamaâ El Fna, la mosquée Kharbouch renaît (déjà) de ses cendres

Les habitants de la médina se réjouissent que les travaux aient été entamés aussi rapidement. Il s’agit du chantier de restauration de la mosquée Kharbouch, un site iconique de la place Jamaâ El Fna de Marrakech qui a été impacté par le séisme ayant frappé une partie de la cité ocre ainsi que toute la région d’Al Haouz.

Sitôt le diagnostic des dégâts établi, cet édifice religieux, dont le minaret s’est effondré suite au tremblement de terre, fait actuellement l’objet d’une restauration qui se veut aussi intégrale que respectueuse de son cachet historique. «C’est pour nous un gage que la vie dans la médina de Marrakech continue et que ce que le séisme a emporté va très vite renaître. Architectes, ingénieurs et techniciens sont tous à l’œuvre pour que cette mosquée retrouve son éclat et nous ne pouvons que nous en féliciter. Plus globalement, nous constatons que les effets du tremblement de terre commencent peu à peu à s’estomper et la place renoue avec son dynamisme, notamment sur le plan touristique, et ce, à la faveur des hautes instructions royales», déclare cet habitant de la ville.

«Honnêtement, je suis agréablement surpris par la diligence avec laquelle la restauration a été enclenchée. Nous sommes habitués à certaines lenteurs dans pareille situation. Mais là, ce n’est pas du tout le cas. En deux jours, un énorme échafaudage a été monté et les travaux ont démarré. Nous avons pu voir de près la rapidité avec laquelle les instructions royales ont été exécutées. Nous avons espoir que tous les autres moments et bâtiments entamés par le drame soient réhabilités aussi rapidement. Il y va non seulement de la capacité de la ville à continuer d’attirer les touristes, mais aussi de la réputation de tout le pays», souligne ce Marrakchi qui travaille dans le secteur hôtelier.

Un autre Marrakchi insiste, lui, sur la portée symbolique de cet édifice. «Depuis mon enfance, cette mosquée a accompagné toutes les étapes importantes de ma vie. Si son effondrement était inévitable, puisque c’est la volonté divine qui l’a voulu ainsi, je suis très heureux de le voir reprendre vie. Je suis également en admiration devant toute cette mobilisation nationale pour gérer les effets de cette catastrophe naturelle», conclut-il.