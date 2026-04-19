Christopher Nolan sur le tournage de «L’Odyssée»: «Nous avons passé un moment formidable»

En pleine promotion de «L’Odyssée», Christopher Nolan a expliqué aux exploitants de salles de cinéma –déjà conquis par son film- les raisons pour lesquelles il a souhaité adapté le drame historique inspiré de l’épopée grecque d’Homère.

«L’Odyssée est une histoire qui fascine les générations depuis 3.000 ans. Ce n’est pas une histoire. C’est l’Histoire», a-t-il ainsi déclaré en leur donnant à voir un aperçu du film dans lequel Matt Damon campe le personnage d’Ulysse. Pour tenir en haleine son public, Christopher Nolan en a dévoilé un peu plus dans ce nouveau teaser sur le cheval de Troie, la prise d’assaut de la ville, des scènes de tempêtes en pleine mer succédant à des scènes de combats avec des personnages mythologiques tels que le cyclope Polyphème… De quoi tenir en haleine le public, avec en prime un casting de stars porté par Matt Damon, Anne Hathamay, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo et Himesh Patel.

«J’aurais bien voulu tous les réunir, mais le poids colossal de ces talents extraordinaires aurait fait s’effondrer la scène», lance Nolan à l’assistance sur le ton de la plaisanterie. Et d’en dire un peu plus sur les coulisses de ce tournage.

Le réalisateur a ainsi décrit un tournage périlleux qui les a menés aux quatre coins du monde, du Maroc à la Grèce, en passant par l’Italie, l’Islande et l’Écosse. «Le tournage a été un véritable cauchemar, mais dans le bon sens du terme», a-t-il déclaré. «Nous avons passé un moment formidable», a-t-il poursuivi au sujet du tournage qui s’est déroulé en grande partie au Maroc, au Ksar Aït Ben Haddou ainsi qu’à Dakhla, sur la dune blanche.

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Et de saluer tout particulièrement la performance de son acteur principal, Matt Damon. «Il était là, sur les bateaux, dans les montagnes, dans les grottes, sous un soleil de plomb, une pluie battante, un vent violent», a déclaré Nolan. «Vous serez heureux d’apprendre combien c’était difficile. C’était écrit; c’est le propre de cette histoire».

Premier film entièrement tourné avec des caméras IMAX, Christopher Nolan a ensuite expliqué que c’était une «ambition de toujours». «Enfant, je rêvais de raconter des histoires grandioses grâce à cette technologie, d’immerger le spectateur dans cet univers (…) J’ai passé de nombreuses années à tenter de concrétiser ce rêve, à commencer par “The Dark Knight”, alors que j’avais une trentaine d’années. Nous avons tourné les scènes d’action en IMAX, mais nous n’avions jamais pu tourner le film en entier. Mon équipe a réalisé un travail incroyable en trouvant la solution pour y parvenir pour la première fois», a-t-il indiqué.