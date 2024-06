Cérémonie d’investiture à l’Académie du Royaume du Maroc de quatre nouveaux membres, dont le diplomate français Gourdault-Montagne

Présidée par le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, une séance solennelle d’accueil et d’investiture a eu lieu ce mercredi en l’honneur de Aziza Bennani, ancienne ambassadrice déléguée permanente du Maroc auprès de l’UNESCO (Paris) et de Marieme Bekaye, experte en environnement et ancienne ministre mauritanienne de l’Environnement et du Développement durable.

Ce même jour, l’Académie du Royaume du Maroc a aussi organisé une séance d’investiture en l’honneur de Mbarek Rabii, romancier et professeur émérite à l’Université Mohammed V de Rabat et de Maurice Gourdault-Montagne, diplomate français de carrière.

Les quatre nouveaux membres ont exprimé à cette occasion «leur joie et leur fierté» de faire partie de cette prestigieuse académie qui contribue au rayonnement de la culture du Royaume du Maroc.

Pour rappel, Maurice Gourdault-Montagne est un diplomate de carrière et consultant français. Il a été plusieurs fois ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, Allemagne, et enfin en Chine. Le nouveau membre de l’Académie du Royaume du Maroc avait été aussi conseiller diplomatique à l’Élysée et secrétaire général du Quai d’Orsay.