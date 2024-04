Quatre nouveaux sites inscrits sur la liste du patrimoine national

Sur décision du ministère de la Culture, de nouveaux sites ont rejoint la liste du patrimoine national. Il s’agit du site historique Taberna, qui se trouve dans la commune Sidi El Yamani au douar Ihssaden et Ouled Rahou à Tanger, du Menzah Madani Glaoui, situé au Riad Zitoun Jdid à Marrakech, de la Mosquée des Andalous de Fès, et de l’école Oumara de Safi.

Comme le stipule la loi n°22.80 relative à la conservation des monuments historiques, des sites et des inscriptions des objets d’art et d’antiquité, un immeuble inscrit ne peut être dénaturé ou détruit, restauré ou modifié sans qu’avis n’en ait été donné à l’administration par le ou les propriétaires, et ce, six mois avant la date prévue pour le commencement des travaux.

Des subventions peuvent être allouées aux propriétaires de biens inscrits pour les aider à restaurer et conserver leurs propriétés. Et en accord avec les propriétaires, la tutelle peut entreprendre, à sa charge, les travaux visant à sauvegarder et mettre en valeur le bien inscrit.