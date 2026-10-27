À Rabat, l’ambassade du Japon fait découvrir l’ikebana, l’art de la composition florale

Nakata Masahiro, ambassadeur du Japon au Royaume du Maroc et Tatjana R. Felberg, maîtresse d'ikebana, de l'école Sogetsu, à Rabat le 27 octobre 2026. (Y.Mannan/Le360)

L’ambassade du Japon au Maroc a organisé, ce mardi à Rabat, en partenariat avec la Fondation Al Mada, un atelier de découverte de l’ikebana, cet art japonais traditionnel de la composition florale.

L’ikebana, également appelé kadō, «la voie des fleurs», est un art japonais consistant à composer fleurs, branches et feuillages en recherchant l’harmonie entre les formes, les lignes et les espaces. Son nom signifie littéralement «faire vivre les fleurs».

Cet atelier a été organisé dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Maroc.

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Japon au Maroc, Nakata Masahiro, ainsi que de représentants de la Fondation Al Mada. L’atelier a été animé par Tatjana R. Felberg, maîtresse d’ikebana de l’école Sogetsu.

Selon un communiqué, cette activité a permis aux participants de «découvrir les principes et les techniques de cet art ancestral japonais, qui consiste à créer des compositions harmonieuses à partir de fleurs, de branches et de feuillages».

L’ikebana est notamment connu pour accorder «une importance particulière à l’équilibre, aux lignes et à l’espace», poursuit le communiqué.

«Bien au-delà de la simple composition florale, l’ikebana exprime une sensibilité esthétique profondément liée à la nature et à la philosophie japonaise», soulignent également les organisateurs.

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Cet art «valorise la simplicité, l’harmonie et la beauté naturelle des végétaux, tout en invitant à porter un regard attentif sur chaque élément de la composition».

À travers cette rencontre, les participants «ont pu apprécier la richesse de cette tradition artistique et découvrir une facette emblématique de la culture japonaise».

Cette initiative s’inscrit dans le programme d’activités organisées à l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon. Elle témoigne, selon les organisateurs, de la volonté de l’ambassade du Japon de «promouvoir» la culture japonaise au Maroc, de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays et de favoriser «le dialogue interculturel à travers les arts et les traditions».

À travers l’ikebana, c’est ainsi une facette délicate de la culture japonaise qui s’est invitée à Rabat. Entre fleurs, équilibre et recherche de simplicité, cet atelier a également offert un nouveau terrain d’échange culturel à l’occasion des 70 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon.