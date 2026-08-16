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Japon: le bilan des pluies diluviennes près de Tokyo monte à neuf morts

Des voitures passent à côté d'un usager sur une route inondée près de la station de métro de Chiba, le 13 août 2026, alors que de fortes pluies s'abattent sur la zone. (Photo de Philip FONG/AFP). AFP or licensors

Les récentes pluies diluviennes près de Tokyo ont fait au moins neuf morts, a annoncé dimanche le diffuseur public NHK, un déluge en passe d’être inédit qui a provoqué l’inondation de plus de 1.000 habitations et perturbé grandement les transports.

Par Le360 (avec AFP)
Le 16/08/2026 à 07h59

Certaines victimes ont été retrouvées piégées dans des véhicules submergés, d’autres effondrées dans des rues noyées sous les eaux, ont rapporté les autorités du département de Chiba, qui jouxte Tokyo.

Une station météo de ce département de l’est a enregistré plus de 30 centimètres de cumul en 24 heures, ce qui fait de ce mois d’août le plus humide dans la région en 60 ans, selon les données de l’Agence météorologique japonaise.

«Nous allons vers un niveau de pluie intense sans précédent», avait averti un responsable de l’organisme lors d’une conférence de presse organisée à la hâte jeudi soir, au début de l’épisode.

Neuf personnes sont mortes depuis, a indiqué la NHK, qui cite son propre bilan.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique engendré par l’activité humaine rend ce type de phénomène extrême plus fréquent, plus long et plus intense.

Les pluies ont provoqué des alertes aux glissements de terrain et des coupures de courant à l’est de la capitale Tokyo, les météorologues émettant pour la première fois le niveau d’alerte maximale pour fortes pluies dans le département de Chiba.

Dès vendredi matin, le cumul sur la ville de Chiba dépassait de plus de trois fois le total de prélèvement habituel pour un mois d’août entier, d’après le ministère des Territoires.

Dans la région, plus de 70 maisons ont été partiellement détruites, selon le département.

Plus de 1.000 habitations seraient inondées.

Et les médias locaux font état de quelque 1.200 véhicules abandonnés sur les routes, que les autorités tentent d’enlever.

Par Le360 (avec AFP)
Le 16/08/2026 à 07h59
#Japon#Pluies diluviennes#Inondations#catastrophes naturelles#Asie#victimes#Réchauffement climatique

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