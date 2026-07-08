Pluies diluviennes en Chine: les secours mobilisés, au moins 130.000 évacués

Des magasins inondés le long d'une promenade submergée sont visibles alors que la rivière Yongjiang déborde, à Nanning, dans la région du Guangxi (sud de la Chine), le 7 juillet 2026

Dans la région du Guangxi (sud), lourdement touchée, six personnes ont péri, 11 sont portées disparues et au moins 130.000 personnes ont été évacuées après les intempéries liées au typhon Maysak, selon les autorités locales.

Des vidéos diffusées mercredi par la télévision publique CCTV montraient des secouristes dans des bateaux pneumatiques, parcourant en pleine nuit les rues inondées pour donner bouteilles d’eau, paquets de nouilles instantanées, pains et saucisses à des habitants réfugiés aux étages de leurs maisons.

Rescue teams have been working around the clock in south China's Guangxi after Typhoon Maysak triggered severe flooding across multiple cities. #GLOBALink #flooding #rescue pic.twitter.com/Efd3zKhHw4 — China Xinhua News (@XHNews) July 6, 2026

La chaîne a également montré des images aériennes de rivières du Guangxi sorties de leur lit, de voitures submergées, d’arbres déracinés et d’habitations partiellement détruites, signe probable d’importants dégâts matériels.

Les précipitations doivent se prolonger mercredi dans certaines zones de la région, ainsi que dans la province voisine du Guangdong (sud), base manufacturière du pays où sont situées de nombreuses usines, ont indiqué les autorités.

Signe de l’intensité des précipitations dans le Guangxi: CCTV a diffusé en début de semaine d’impressionantes images d’un torrent d’eau boueuse déferlant le long des parois effondrées d’un barrage.

Les autorités ont envoyé des renforts matériels vers la région, notamment des vivres, des imperméables et des bateaux pneumatiques, a indiqué mercredi l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

Digues fragilisées

Les autorités régionales disent rester mobilisées. Des crues dépassant de plus de six mètres le niveau d’alerte sont attendues jeudi à la station hydrologique de Wuzhou, zone très touchée, a indiqué Li Guoying, le ministre des Ressources en eau.

«La sécurité des réservoirs et des digues dans les zones touchées est mise à rude épreuve», a-t-il souligné.

Ailleurs en Chine, des tempêtes et de violents orages ont fait 11 morts et 331 blessés lundi dans la province centrale du Hubei, où une tornade a été signalée, a rapporté l’agence.

Les provinces côtières de l’est du pays, parmi les plus prospères, ne sont pas épargnées.

Elles se préparaient mercredi à l’arrivée du super‑typhon Bavi, susceptible de toucher terre à environ 400 km au sud de Shanghai, entre samedi et dimanche, a déclaré à CCTV Xiang Chunyi, prévisionniste au Centre météorologique national.

L’île de Taïwan, ainsi que les provinces du Zhejiang et du Fujian, seront les premières exposées aux fortes pluies, a-t-elle ajouté.

Des dizaines de milliers d’habitants des îles Mariannes du Nord ont été privées d’électricité après le passage de Bavi dans ce petit archipel américain du Pacifique.

Liu Fei, le principal responsable du Parti communiste chinois (PCC) à Hangzhou (est), grande ville près de Shanghai, a exhorté les responsables à faire de la défense contre les inondations et le typhon «la priorité absolue».

Écoles fermées

Les autorités éducatives de la province du Jiangsu (est) ont annoncé la suspension des cours en présentiel de jeudi après-midi à vendredi inclus, appelant les écoles à effectuer des contrôles de sécurité pour éviter toute chute intempestive d’arbre, de câble ou de climatiseurs en raison des vents violents attendus. Elles ont appelé à «limiter les déplacements non indispensables».

Les catastrophes naturelles frappent régulièrement la Chine, surtout l’été, lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses alors que d’autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Les autorités peuvent généralement s’appuyer sur un maillage serré de secouristes, militaires et membres du PCC, tous mobilisables rapidement.

Dans la province peu développée du Gansu (nord‑ouest du pays), située à plus de 1.000 km à l’ouest de Pékin, le bilan d’un glissement de terrain est monté à 21 morts, selon un bilan final rapporté mercredi par Chine nouvelle.

Update: Rescue operations have been completed at the site of a landslide in Tanchang County, northwest China's Gansu Province, which left 21 people dead and seven injured, local authorities said on Wednesday. https://t.co/fbJU825KWm pic.twitter.com/Q2W6xyau3R — China Xinhua News (@XHNews) July 8, 2026

Le drame était survenu la veille peu avant 7 heures du matin dans le village de Renzang et avait enseveli 33 personnes, a indiqué l’agence.

Le gouvernement a alloué une aide d’urgence de 30 millions de yuans (3,9 millions d’euros) pour les travaux de reconstruction dans la zone, selon CCTV.

Les scientifiques avertissent que l’intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes à l’échelle mondiale augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.