Philippines: le bilan du typhon Fung-wong, en route vers Taïwan, monte à 18 morts

De fortes vagues s'écrasent contre la digue de Yilan le 11 novembre 2025, à l'approche du typhon Fung-Wong. AFP or licensors

Fung-wong, qui a entraîné l’évacuation de 1,4 million de personnes, a été rétrogradé en violente tempête tropicale alors qu’il commence à déverser de la pluie sur l’île voisine de Taïwan, où il doit toucher terre mercredi.

Le typhon s’est abattu dimanche soir sur la côte est des Philippines, couvrant presque l’ensemble du territoire, quelques jours seulement après le typhon Kalmaegi qui a balayé les îles du centre du pays, faisant au moins 232 morts selon les derniers chiffres.

Dans la province côtière d’Isabela, une ville de 6.000 habitants reste coupée du monde mardi, rapporte un porte-parole de la défense civile à l’AFP, et des parties de la province voisine de Nueva Vizcaya sont également isolées.

«Nous avons du mal à accéder à ces zones», a déclaré Alvin Ayson, porte-parole de la région de la vallée de Cagayan, ajoutant que des glissements de terrain avaient empêché les secouristes d’atteindre les résidents touchés.

Three people were killed in Nueva Vizcaya as Super Typhoon #UwanPH ravaged northern Luzon on Sunday, the Office of Civil Defense (OCD) Region 2 said on Monday.



In an interview with Super Radyo DZBB, OCD Region 2 spokesperson Alvin Ayson confirmed that the two fatalities were… pic.twitter.com/tcqOagZsze — GMA Integrated News (@gmanews) November 10, 2025

D’autres habitants se trouvent actuellement «dans des centres d’évacuation, mais lorsqu’ils rentreront chez eux, il leur faudra du temps pour reconstruire», a-t-il ajouté.

Selon lui, un enfant de 10 ans a été tué par l’un des glissements de terrain à Nueva Vizcaya.

L’enfant fait partie des 18 décès enregistrés dans un nouveau bilan publié mardi par un haut responsable de la défense civile, Rafaelito Alejandro.

Lors d’une interview téléphonique, M. Alejandro a expliqué à l’AFP que même les efforts de «reprise précoce» prendraient des semaines.

«Le plus grand défi pour nous en ce moment est la restauration des accès aux endroits isolés, le dégagement des routes et la réhabilitation des lignes électriques et de communication, mais nous y travaillons», a-t-il expliqué.

Sur l’île de Catanduanes, la plus touchée, les difficultés d’accès à l’eau courante pourraient encore durer jusqu’à 20 jours, estime-t-il.

Fung-wong se dirige désormais vers Taïwan, où les écoles et les bureaux ont fermé mardi dans plusieurs comtés. La tempête qui approche intensifie la mousson du nord-est, provoquant de fortes pluies.

In response to Typhoon Fung-wong’s potential impact, the Ministry of National Defense held a meeting today, instructing #ROCArmedForces to monitor typhoon developments in disaster-prone areas and carry out comprehensive response and prevention efforts. pic.twitter.com/73XUG2H5pv — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) November 11, 2025

Jusqu’à 400 millimètres de pluie sont attendus au cours des prochaines 24 heures, rapportent les responsables gouvernementaux et météorologiques.

Le président Lai Ching-te a exhorté la population à éviter les zones montagneuses, les plages et «d’autres endroits dangereux» afin de «traverser cette période en toute sécurité».