La Chine se prépare à une «menace grave» à l’approche du super typhon Ragasa

Un homme pose du ruban adhésif sur les vitres d'un restaurant à Zhuhai, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, le 23 septembre 2025, avant l'arrivée du super typhon Ragasa. AFP or licensors

Selon le service météorologique de Hong Kong, Ragasa générait des vents d’une vitesse maximale soutenue de 220 km/h en son centre alors qu’il traversait la mer de Chine méridionale mardi matin en direction de l’ouest.

[PRE-8 SPECIAL ANNOUNCEMENT] The Hong Kong Observatory announces that the Tropical Cyclone Warning Signal Number 8 will be issued at 2:20 p.m. today (23 Sep 2025). Winds locally will strengthen further.https://t.co/IU6oXF9MdQ — Observatory HKO (@ObservatoryHK) September 23, 2025

Quelques heures plus tôt, le typhon a renversé des arbres et arraché les toits de plusieurs bâtiments en traversant le nord des Philippines, où des milliers de personnes avaient trouvé refuge dans des écoles et des centres d’évacuation. Un homme est mort dans un glissement de terrain.

Hong Kong se prépare à des perturbations et des dégâts importants. Au nord, le pôle technologique attenant de Shenzhen a ordonné l’évacuation de 400.000 personnes.

Les autorités locales y ont annoncé la suspension du travail, de l’école et des transports, de même que dans une dizaine d’autres grandes villes du sud de la Chine rassemblant des dizaines de millions de personnes.

«Ragasa représentera une menace grave pour Hong Kong, qui pourrait atteindre les niveaux de Hato en 2017 et de Mangkhut en 2018», a prévenu lundi Eric Chan, le numéro deux de Hong Kong, en référence aux deux super typhons qui ont chacun causé des centaines de millions de dollars de dégâts matériels

L’aéroport de Hong Kong restera ouvert, mais il y aura «d’importantes perturbations» à partir de 18H00 (10H00 GMT) mardi jusqu’au lendemain, a déclaré l’autorité aéroportuaire.

Plus de 500 vols de la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific devraient être annulés.

L’Observatoire météorologique de Hong Kong doit émettre son troisième niveau d’alerte au typhon le plus élevé («T8») mardi à 14H20 (06H20 GMT), heure à laquelle les commerces fermeront et la plupart des transports seront interrompus.

«De meilleures précautions»

Les habitants - 7,5 millions à Hong Kong - se sont précipités pour faire des provisions avant l’arrivée de Ragasa, vidant les rayons des supermarchés de leurs produits frais, légumes et pains.

«Il y a forcément de quoi s’inquiéter», souffle Zhu Yifan, un étudiant chinois de 22 ans qui fait ses courses au supermarché.

Zoe Chan, âgée d’une cinquantaine d’années, a empilé des sacs de sable devant sa boutique de vêtements dans le quartier de Wan Chai, affirmant qu’elle s’attendait à ce que son commerce soit «ruiné» par les dégâts causés par l’eau.

Ragasa is more intense than Mangkhut: former HKO chief https://t.co/ytecseCJaU — RTHK English News (@rthk_enews) September 23, 2025

«Le plus important est de prendre de meilleures précautions, afin que je puisse être plus tranquille», souligne Mme Chan auprès de l’AFP.

Les cours sont suspendus dans les écoles mardi et mercredi.

La Bourse de Hong Kong a modifié ses règles cette année afin de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, son opérateur ayant déclaré à Bloomberg News qu’il «surveillait de près» la situation.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d’être vigilants face aux inondations, tout en ouvrant 46 refuges temporaires.

Ragasa, qui tire son nom du mot philippin signifiant «mouvement rapide», sera au plus près de Hong Kong et de Macao mercredi matin, selon les services météorologiques chinois.

Rayons vides à Shenzhen

Les rayons de viande fraîche et de légumes étaient presque vides lundi soir dans un supermarché du district de Bao’an à Shenzhen, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les files d’attente aux caisses étaient longues dans ce magasin très fréquenté, où les gens se dépêchaient de faire leurs courses.

Un employé du supermarché a déclaré à l’AFP que le pain était déjà épuisé à midi, ajoutant: «Ce n’est pas comme ça normalement».

Les autorités ferroviaires de Canton ont annoncé qu’aucun train ne circulerait mercredi, a rapporté le South China Morning Post.

Hong Kong issues T3 as storm Mitag nears; kindergarten classes suspended https://t.co/Vbq2BDRMGU — South China Morning Post (@SCMPNews) September 19, 2025

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.