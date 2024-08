Japon: le typhon Shanshan fait jusqu’à six morts

Le typhon Shanshan, l’un des plus puissants des dernières décennies à frapper le Japon, a faibli mais soufflait toujours des vents à plus de 126 km/h ce vendredi, alors qu’il remontait lentement le territoire du pays, faisant jusqu’à six morts.

Avant même que le typhon n’atteigne la terre, un glissement de terrain provoqué par les fortes pluies avait causé la mort de trois membres d’une même famille, mardi soir dans le département d’Aichi, sur la côte pacifique, au centre du pays.

Typhoon Shanshan is weakening but still dumping record rainfall. was expected to approach Shikoku late Friday after crossing northern Kyushu. (Update1)https://t.co/nknkdr55OW pic.twitter.com/wKR5A7euLD — The Japan News (@The_Japan_News) August 30, 2024

Le porte-parole du gouvernement japonais Yoshimasa Hayashi a confirmé quatre décès et indiqué que deux autres personnes étaient présumées décédées ou portées disparues. Il a également évoqué huit personnes gravement blessées et 70 autres plus légèrement depuis jeudi et l’arrivée du typhon sur l’île méridionale de Kyushu, avec des rafales allant jusqu’à 252 km/h.

Les autorités ont émis une alerte maximale aux inondations, aux vagues-submersion et aux glissements de terrain dans plusieurs régions, avec plus de cinq millions de personnes invitées à évacuer.

Pluies record

La ville de Ninomiya, dans le département de Kanagawa (sud-ouest de Tokyo), a exhorté les habitants à prendre des «mesures immédiates» pour assurer leur sécurité, comme se déplacer vers des étages supérieurs de leur maison après la crue d’une rivière locale. Certaines parties de Kyushu ont connu des pluies record pour le mois d’août, la ville de Misato a ainsi enregistré 791.5 mm d’eau en 48 heures, a déclaré l’Agence météorologique japonaise.

La station balnéaire de Beppu, célèbre pour ses sources d’eau chaude, n’a pas connu de dégâts majeurs, mais le typhon a empêché les touristes de profiter des attractions de la ville, avec la fermeture des sources thermales et du «parc aux singes».

Les coupures de courant ont touché plus de 250.000 foyers à Kyushu, mais l’opérateur de services publics a indiqué que seulement 6.500 étaient toujours sans électricité vendredi alors que les ingénieurs réparaient les lignes de transmission endommagées.

Dans la nuit, de nombreuses autoroutes ont été totalement ou partiellement fermées dans plusieurs régions, ont rapporté les médias japonais. Les trains à grande vitesse sont restés suspendus à Kyushu et ont également été interrompus sur la liaison principale entre Tokyo et Osaka. Japan Airlines et ANA avaient déjà annoncé l’annulation de plus de 600 vols vendredi, après en avoir supprimé un nombre similaire la veille, affectant près de 50.000 passagers.

Usines à l’arrêt

Le géant de l’automobile Toyota a maintenu vendredi la suspension de la production dans ses 14 usines au Japon. Ses concurrents Nissan et Honda ont eux cessé leurs activités dans leurs usines à Kyushu, tout comme des fabricants de puces électroniques dont Tokyo Electron, selon des médias.

Typhoon Shanshan | As a powerful typhoon lashes Japan, leading companies like Toyota, Nissan and Honda have temporarily halted production at some of their factories. Here's the latest#Typhoon #Japan #Disaster #Shanshan #CNBCTV18Digital pic.twitter.com/fve3ejhyOd — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) August 30, 2024

Shanshan a frappé le Japon après le typhon Ampil, qui avait provoqué mi-août de fortes pluies et perturbé des centaines de voyages en train au Japon sans causer d’importants dégâts. Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu’auparavant, s’intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.