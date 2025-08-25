International

Le typhon Kajiki s’approche du Vietnam, 30.000 personnes évacuées

À Pyinmana, dans la région de Naypyidaw, au Myanmar, des habitants reçoivent l'aide de la police et de l'armée pour traverser les inondations, le 13 septembre 2024, après les fortes pluies qui ont suivi le passage du typhon Yagi.. AFP or licensors

Des dizaines de milliers d’habitants ont été évacués lundi des régions côtières du Vietnam au moment où le typhon Kajiki s’apprête à toucher la région centrale du pays avec des vents de près de 160 km/h.

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/08/2025 à 06h59

Kajiki, le cinquième typhon à frapper le Vietnam cette année, se trouve actuellement en mer, déchaînant le golfe du Tonkin avec des vagues atteignant jusqu’à 9,5 mètres.

Le typhon devrait toucher terre à 13H00 (06H00 GMT) avec des vents de 157 km/h, selon le Centre national de prévisions hydro-météorologiques du Vietnam.

Quelque 325.500 personnes de cinq provinces côtières doivent être évacuées vers des abris temporaires dans des écoles et des bâtiments publics, ont indiqué les autorités.

Le centre-ville de Vinh, ville côtière du centre du pays, a été inondé pendant la nuit.

Le matin, les rues étaient globalement désertées et la plupart des magasins et des restaurants fermés, les commerçants et les habitants avaient également protégé les entrés avec des sacs de sable.

À l’aube, près de 30.000 personnes avaient été évacuées de la région, et 16.000 militaires avaient été mobilisés.

Par ailleurs, deux aéroports domestiques étaient fermés, et tous les bateaux de pêche situés sur le chemin du typhon ont été rappelés au port.

«Jamais aussi forts»

«Je n’ai jamais entendu parler d’un typhon d’une si grande ampleur dans notre ville», a déclaré Le Manh Tung, 66 ans, au stade couvert de Vinh, où des familles évacuées ont pris un petit-déjeuner composé de riz gluant.

«J’ai un peu peur, mais nous devons l’accepter car c’est la nature -- nous ne pouvons rien y faire», a-t-il déclaré à l’AFP, parmi les quelques dizaines de personnes campant sur le site d’évacuation lundi matin.

«Normalement, nous avons des tempêtes et des inondations, mais jamais aussi forts», a déclaré Nguyen Thi Nhan, une femme de 52 ans.

La tempête devrait néanmoins considérablement perdre en intensité après avoir touché terre.

Plus d’une dizaine de vols intérieurs au Vietnam ont été annulés dimanche, tandis que l’île de Hainan, en Chine, a évacué 20.000 habitants au moment où le typhon est passé sur la côte sud.

Au Vietnam, plus de 100 personnes ont été tuées ou sont portées disparues en raison de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l’Agriculture. Les pertes économiques ont été estimées à plus de 21 millions de dollars.

Le Vietnam a subi une perte de 3,3 milliards de dollars en septembre dernier en raison du typhon Yagi, qui a balayé le nord du pays et causé des centaines de morts.

Des scientifiques estiment que le changement climatique causé par l’homme entraîne des phénomènes météorologiques plus intenses et imprévisibles, ce qui peut rendre les inondations et les tempêtes destructrices plus probables, en particulier dans les tropiques.

