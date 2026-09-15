IFTM Top Résa 2026: le Maroc déploie son Pavillon à Paris, avec Essaouira et Dakhla à l’honneur

André Azoulay (à g.), conseiller du roi Mohammed VI, lors de l'inauguration du Pavillon Maroc à l’IFTM Top Résa 2026 à Paris.

Le Maroc a inauguré, ce mardi matin, son pavillon à l’IFTM Top Resa 2026, qui se tient du 15 au 17 septembre à Paris. La cérémonie s’est déroulée en présence d’André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de Samira Sitail, ambassadrice du Royaume du Maroc en France, et d’Achraf Fayda, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Avec ses 424 m², le pavillon du Maroc s’affirme comme l’un des rendez-vous majeurs de cette édition de l’IFTM Top Resa, le principal salon professionnel du tourisme en France. Sa conception traduit la volonté du Maroc de renforcer son rayonnement, d’affirmer la richesse et la diversité de son offre et de conforter sa position parmi les principales destinations touristiques à l’échelle internationale.

Cette participation fédère 38 coexposants autour de l’ONMT, réunissant notamment Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, plusieurs régions du Royaume, des agences de voyages et des acteurs de l’hôtellerie.

Cette édition met particulièrement à l’honneur deux destinations emblématiques de la diversité du Maroc. Essaouira incarne un art de vivre singulier, porté par son patrimoine, sa médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, sa culture et son ouverture sur l’océan. Dakhla, de son côté, affirme son identité de destination tournée vers les sports de glisse, le kitesurf et le MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions), avec un positionnement qui lui permet de séduire une clientèle internationale à la recherche d’expériences nouvelles.

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La présence d’André Azoulay à cette inauguration a également donné une dimension particulière à la mise à l’honneur d’Essaouira. À cette occasion, l’ONMT a présenté son nouveau beau livre consacré à la cité des Alizés, «Essaouira, Terre de rencontres».

Édité par l’ONMT, cet ouvrage se veut un hommage à une ville dont le rayonnement dépasse largement ses frontières. Il raconte Essaouira à travers son histoire, son patrimoine, ses influences culturelles et artistiques, mais aussi à travers sa capacité singulière à faire dialoguer les cultures, les générations et les horizons.

À travers cet ouvrage, l’ONMT rend également hommage au travail accompli au fil des années pour faire d’Essaouira une destination d’exception, en préservant son identité tout en accompagnant son ouverture au monde. Cette trajectoire a permis à la ville de transformer son patrimoine, sa créativité, son environnement naturel et son art de vivre en véritables atouts touristiques.

À travers le pavillon du Maroc, l’ONMT entend ainsi faire de Paris un véritable point de rencontre entre l’offre touristique marocaine et les professionnels du monde entier. La présence conjointe des acteurs institutionnels, des régions et des opérateurs touristiques traduit cette volonté de porter une vision collective du tourisme marocain et d’accompagner son développement sur les marchés internationaux.