L’ONMT réinvente le Pavillon Maroc sur les grands salons internationaux du tourisme

Présent sur les grands rendez-vous internationaux du tourisme, notamment FITUR à Madrid, ITB Berlin, Arabian Travel Market à Dubaï, ITB China à Shanghai, IFTM Top Résa à Paris, World Travel Market à Londres et IBTM World à Barcelone, le Pavillon Maroc accompagne la destination au cœur des grands rendez-vous internationaux où se joue l’avenir de l’économie touristique mondiale.

Chaque année, ces salons réunissent plusieurs centaines de milliers de professionnels, des milliers d’exposants et les principaux décideurs de la chaîne de valeur touristique. Ces événements constituent de véritables plateformes stratégiques où se négocient des partenariats influençant la programmation des marchés, la connectivité aérienne et les flux de voyageurs.

Le Pavillon Maroc, vitrine de la destination nationale sur les grands rendez-vous touristiques mondiaux. (Photo d’illustration)

Les accords conclus lors de ces rendez-vous produisent des retombées concrètes pour la destination, notamment à travers des partenariats aériens permettant d’augmenter les liaisons vers le Maroc, une présence renforcée dans les catalogues des grands tour-opérateurs et une meilleure distribution de l’offre touristique nationale.

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Cette dynamique contribue à soutenir la croissance des flux touristiques vers le Royaume et accompagne la performance d’un secteur ayant généré 138 milliards de dirhams de recettes en devises.

Face à ces enjeux, l’ONMT prévoit de repenser le Pavillon Maroc afin de proposer un dispositif davantage adapté aux attentes des marchés internationaux et aux besoins des professionnels marocains. L’objectif est de faire de chaque espace un levier de développement économique au service de l’ensemble de l’écosystème touristique national.

Le nouveau dispositif sera organisé autour de trois espaces complémentaires. La Zone principale réunira les opérateurs marocains, les conseils régionaux du tourisme, la compagnie aérienne nationale ainsi que les animations culturelles. La Zone immersion territoriale proposera une découverte sensorielle des différentes régions du Royaume grâce à une scénographie renouvelée à chaque salon. La Zone partenaires premium accueillera les groupes hôteliers, les DMC et les agences réceptives dans un espace conçu pour renforcer leur visibilité auprès des acheteurs internationaux.

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Pour la première fois, l’ONMT ouvrira également le Pavillon Maroc à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touristique. Restaurateurs, transporteurs touristiques, agences d’activités, opérateurs d’excursions, spécialistes des loisirs de pleine nature et créateurs d’expériences culturelles pourront présenter leur savoir-faire aux professionnels du secteur. Cette ouverture permettra de refléter davantage la diversité de l’offre marocaine et de favoriser la création de nouveaux partenariats commerciaux.

Le parcours reposera sur une scénographie immersive associant les régions du Royaume à dix expériences emblématiques: culture, désert, Ocean Waves, city break, nature & trekking, balnéaire, sport, artisanat, gastronomie et MICE.

Adaptée aux spécificités de chaque marché, cette approche permettra de valoriser les territoires tout en offrant une vision cohérente de la destination Maroc. Le patrimoine vivant sera également mis en avant à travers des démonstrations culinaires, des ateliers d’artisanat, des performances artistiques et des expériences immersives enrichies par les technologies numériques.

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À travers cette nouvelle génération du Pavillon Maroc, l’ONMT ambitionne de renforcer la compétitivité de la destination et de multiplier les partenariats avec les tour-opérateurs et les compagnies aériennes internationales. Le Pavillon Maroc se positionne ainsi comme un outil stratégique au service du développement touristique du Royaume.