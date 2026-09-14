Dakhla accélère sa métamorphose: voiries, réseaux et espaces verts au cœur des chantiers

À Dakhla, les travaux se voient désormais dans plusieurs quartiers, mais aussi le long du littoral. Routes, rues, espaces verts, terrains de proximité et éclairage public font partie des principaux chantiers en cours, auxquels s’ajoutent des interventions sur les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.

«On voit ce grand chantier et les grands projets réalisés à Dakhla. Il y a dix ans, la ville n’était pas comme ça», témoigne un habitant. Le changement est particulièrement visible, selon lui, au niveau des infrastructures, de la corniche, des places et des terrains de proximité.

Dans les différents quartiers, plusieurs routes, rues et ruelles sont réhabilitées ou réaménagées. Certains axes sont élargis et plusieurs ronds-points font l’objet de travaux d’aménagement et d’embellissement. Des espaces verts et des terrains de proximité viennent également compléter ces équipements.

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«Aujourd’hui, la ville connaît l’élargissement des routes, les marchés modèles, les terrains de proximité et le réaménagement des rues», souligne Abdeljalil Assadi, un acteur associatif. Pour lui, les changements sont désormais visibles dans plusieurs secteurs de Dakhla et ne concernent plus uniquement les grands axes.

Les travaux se poursuivent également sur les réseaux. Dans plusieurs quartiers, des interventions concernent l’eau, l’électricité et l’assainissement. Les espaces verts bénéficient, eux, du raccordement à des eaux traitées et de nouvelles techniques d’arrosage destinées à réduire la consommation d’eau.

L’éclairage public connaît lui aussi une modernisation, avec l’installation d’équipements et de technologies à faible consommation. L’objectif est d’améliorer l’éclairage des rues tout en maîtrisant la consommation énergétique.

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Sur le littoral, deux chantiers retiennent particulièrement l’attention. La route côtière reliant la plage de Foum El Bouir à la zone de pêche de Lassarga s’étend sur près de 12 kilomètres. Son aménagement doit améliorer la liaison entre les différents points de cette partie de la côte et faciliter l’accès aux sites qui la bordent.

La corniche donnant sur la baie d’Oued Eddahab connaît également une avancée des travaux. Très fréquenté par les habitants et les visiteurs, cet espace constitue l’un des principaux lieux de promenade de la ville et l’une de ses façades les plus visibles.

«On ne voit pas seulement les infrastructures. Beaucoup de choses ont changé à Dakhla. On voit les places, les terrains de proximité. Dakhla connaît une grande dynamique», poursuit l’habitant.

Des quartiers au littoral, les travaux touchent ainsi à la fois les voiries, les réseaux, les équipements de proximité et les espaces publics. À Dakhla, les différents chantiers modifient peu à peu le paysage de la ville et les espaces fréquentés au quotidien par ses habitants.