Tourisme

Entre terre et mer, l’expérience grandeur nature de Taghazout Bay sur la côte Atlantique

Paysage vue sur mer à Taghazout (R.Bousfiha/Le360).

Au départ, ce n’était qu’un petit village de pêcheurs où quelques surfeurs venaient défier les vagues de l’Atlantique. Aujourd’hui, Taghazout Bay a évolué, mais sans jamais perdre son âme. Entre l’effervescence de ses spots mythiques, la sérénité de son arrière-pays et la chaleur des tables locales, les journées s’y écoulent au rythme d’une douceur de vivre contagieuse. Voyage au cœur d’une station balnéaire où le temps semble ralentir.

Par Ryme Bousfiha
Le 12/10/2026 à 10h00

À Taghazout Bay, les journées ont tendance à commencer tôt. Très tôt même. Au lever du soleil, alors que l’Atlantique s’éveille doucement, les premiers surfeurs sont déjà à l’eau. Ici, la glisse n’est pas une activité parmi d’autres: c’est un art de vivre. Des spots emblématiques comme Anchor Point aux vagues plus accessibles de Panorama Beach, la destination attire aussi bien les habitués de la planche que les curieux désireux de prendre leur premier cours. Plus loin sur la côte, lorsque le vent se lève, les ailes colorées des kitesurfeurs prennent le relais et dessinent dans le ciel un vrai spectacle.

Mais réduire Taghazout Bay au surf serait passer à côté de ce qui fait aujourd’hui son succès. Car dès que l’on quitte la plage, le dépaysement s’accentue. Dans l’arrière-pays, les pistes de terre invitent à enfourcher un quad ou à prendre place à bord d’un buggy pour traverser collines, dunes et paysages sauvages avec, en toile de fond, l’océan qui ne semble jamais très loin.

Quelques kilomètres suffisent également pour changer complètement de décor. Les vallées verdoyantes, les arganeraies et les villages perchés dévoilent un visage plus authentique de la région, particulièrement apprécié des amateurs de randonnée et d’activités de plein air.

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À Taghazout, l’océan se retrouve aussi dans l’assiette. Ancien village de pêcheurs, la localité continue de cultiver ce lien étroit avec la mer. Poissons grillés, fruits de mer et spécialités locales figurent parmi les plaisirs simples qui ponctuent les journées, souvent face à l’eau.

Et puis, il y a cette ambiance particulière qui a largement contribué à la réputation de la destination. Entre les boutiques de créateurs, les marques locales, les cafés branchés et les rooftops ouverts sur l’Atlantique, le village a développé un esprit bohème et décontracté qui séduit autant les voyageurs étrangers que les visiteurs marocains.

Au fil des ruelles, les planches de surf côtoient l’artisanat local, tandis que les adeptes du yoga rejoignent les terrasses ou les espaces aménagés face à la mer pour une séance au son des vagues. Les plus jeunes, eux, préfèrent souvent le skatepark, devenu l’un des lieux de rendez-vous de la station. Un détour à ne pas rater une fois à Taghazout.

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Lorsque la chaleur retombe, une autre activité s’impose presque naturellement: une balade à cheval le long de la plage. Un moment paisible qui prend une dimension particulière à l’approche du crépuscule. À Taghazout, le coucher de soleil est presque une institution. Chaque soir, les terrasses s’animent tandis que les regards convergent vers l’horizon. Le soleil décline lentement sur l’Atlantique, offrant un spectacle dont on ne se lasse pas, même après plusieurs jours sur place.

Longtemps résumée à ses vagues, Taghazout Bay a réussi à dépasser son statut de destination surf pour devenir l’un des spots les plus complets de la côte atlantique marocaine. La destination a su diversifier son offre sans perdre son authenticité jusqu’à devenir un lieu où chacun finit par trouver son rythme, qu’il soit sportif, contemplatif, ou un peu des deux.

Par Ryme Bousfiha
Le 12/10/2026 à 10h00
#Taghazout Bay#Mer#Voyage#Tourisme#Station balnéaire#plage#paysages#arrière-pays#nature#Souss-Massa#ONMT

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