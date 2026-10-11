Politique

La presse espagnole retient son souffle face aux messages royaux et à l’avenir des relations bilatérales

Des manifestants protestent contre l'afflux de migrants se rassemblent près de la frontière avec le Maroc, dans l'enclave espagnole de Ceuta, le 20 septembre 2026.. AFP or licensors

Revue de presseEntre tensions migratoires, crises diplomatiques et visites annoncées, l’allocution du roi Mohammed VI lors de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire a provoqué une onde de choc au sein des médias et de la classe politique ibériques, appelant à refonder un partenariat stratégique fondé sur le respect mutuel et le rejet de tout chantage. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 11/10/2026 à 19h00

La presse espagnole a accordé une attention toute particulière au discours prononcé vendredi dernier par le roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la première session de la douzième législature. Les principaux médias officiels et privés du pays voisin ont examiné en profondeur les messages adressés par le souverain marocain, ciblant en particulier l’avenir des relations bilatérales, la gestion du dossier migratoire et la récente crise diplomatique de Ceuta, relaie Al Akhbar de ce lundi 12 octobre.

L’analyse de ces propos reflète l’importance stratégique que Madrid accorde à ses liens avec Rabat, dans un contexte régional marqué par de multiples défis sécuritaires et économiques. Plusieurs journaux et chaînes de télévision ibériques ont souligné le caractère inédit de cette allocution, survenue dans un climat bilatéral délicat. Pour ces observateurs, la prise de position publique du roi Mohammed VI concernant la crise de Ceuta est un tournant notable, dans la mesure où elle jette une ombre persistante sur la coopération classique entre les deux capitales. Les analystes politiques en Espagne ont particulièrement relevé la fermeté du roi Mohammed VI lorsqu’il a évoqué la question de l’immigration, rappelant que ce dossier sensible ne saurait faire l’objet de pressions ou de surenchères politiciennes de part et d’autre de la Méditerranée.

La télévision publique espagnole RTVE, ainsi que l’agence de presse Europa Press, ont largement relayé les mises en garde royales contre toute instrumentalisation de la crise migratoire par certains cercles politiques et médiatiques en Espagne. Selon ces médias, le roi Mohammed VI a clairement réaffirmé que le partenariat stratégique unissant les deux nations était incompatible avec des menaces ou du chantage, appelant au contraire à refonder cette coopération sur des bases plus claires et durables. Cette exigence de transparence et de respect mutuel témoigne de la volonté de Rabat de pérenniser un dialogue politique franc, affranchi des turbulences conjoncturelles et des calculs politiciens locaux.

De son côté, le quotidien El País a mis en exergue le refus catégorique exprimé par le roi Mohammed VI de soumettre la coopération bilatérale à des pressions exogènes, tout en ouvrant la voie à une réflexion globale sur l’avenir du partenariat maroco-espagnol. Le journal a également rappelé l’annonce faite par le Maroc concernant la formulation d’une vision stratégique inédite pour encourager le co-développement, la compétitivité économique et la stabilité régionale. Cette démarche proactive démontre que Rabat cherche à dépasser les crises passagères en proposant des initiatives constructives tournées vers l’avenir et l’intégration économique régionale.

L’agence de presse EFE s’est quant à elle attardée sur les messages politiques et diplomatiques adressés par le souverain marocain aux milieux espagnols, soulignant la nécessité de réviser le modèle actuel de coopération en matière de migration. Tout en qualifiant certaines déclarations irresponsables de certains responsables espagnols d’inadaptées, l’agence a rappelé la conviction profonde du Maroc selon laquelle un partenariat stratégique doit reposer sur la confiance mutuelle et non sur l’extorsion politique. Cette lecture met en lumière la sensibilité des questions frontalières et l’impératif pour les deux gouvernements de maintenir des canaux de communication ouverts et constructifs.

L’intérêt accru de la classe politique et des médias espagnols pour ce discours royal intervient à l’approche de la visite prévue du roi Felipe VI à Sebta et Melilla le 13 octobre prochain, un déplacement hautement symbolique qui ravive les sensibilités géopolitiques dans la région. Face à cet agenda délicat, les observateurs en Espagne estiment que les messages royaux constituent un appel pressant à la responsabilité partagée et au respect des intérêts mutuels, notamment au regard de l’imbrication des dossiers économiques, sécuritaires et migratoires. Le débat ainsi ouvert à Madrid traduit la conscience aiguë de la nécessité de préserver des relations de voisinage solides, indispensables à la stabilité de l’ensemble de la Méditerranée occidentale.

Par La Rédaction
Le 11/10/2026 à 19h00
#tensions migratoires#crises diplomatiques#les médias et la classe politique ibériques

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