Engrais phosphatés: les ambitions du géant américain Koch au Maroc

Le paysage de l’industrie chimique marocaine s’apprête à connaître un nouveau tournant stratégique avec l’arrivée imminente du géant américain Koch au capital de Jorf Fertilizers Company I. Selon une notification officielle reçue par le Conseil de la concurrence, la filiale KAES Phosphate Holdings s’apprête à prendre le contrôle conjoint de cette structure industrielle majeure en acquérant 50% de son capital social et des droits de vote associés. «Cette opération d’envergure s’effectuera aux côtés d’OCP Nutricrops, confirmant la volonté du géant américain de resserrer ses liens capitalistiques et opérationnels au cœur des plateformes de production nationales», écrit le magazine hebdomadaire Challenge.

Au cœur de cette transaction se trouve la société anonyme de droit marocain Jorf Fertilizers Company I, jusqu’à présent entièrement détenue par la filiale d’OCP. L’entité exploite en effet trois unités de premier plan situées sur la plateforme de Jorf Lasfar: un complexe de transformation de l’acide phosphorique, une unité spécialisée dans l’élaboration d’engrais phosphatés ainsi qu’une unité de production d’acide sulfurique. Ces infrastructures permettent à la société de générer des volumes importants d’intrants essentiels pour l’agriculture mondiale.

Pour concrétiser cette présence, le groupe américain s’appuie sur KAES Phosphate Holdings, une structure immatriculée dans l’État du Delaware et pilotée, en dernier ressort, par Koch, Inc. Ce conglomérat d’outre-Atlantique déploie des activités d’une envergure internationale impressionnante, qui s’étendent des engrais aux minéraux, en passant par la chimie de pointe, le raffinage pétrolier et le négoce international de matières premières. Sa puissance financière et son expertise industrielle diversifiée, qui touche aussi bien les technologies de contrôle que les polymères ou l’électronique, offrent à cette coentreprise un appui technologique et logistique de premier ordre pour affronter la concurrence mondiale.

Ce rapprochement capitalistique s’inscrit dans la continuité directe d’un accord majeur conclu en juillet dernier entre OCP Nutricrops et la division Koch Ag and Energy Solutions. Cette signature est venue cimenter une présence américaine déjà marquée, en 2022, par l’acquisition réussie de 50 % de Jorf Fertilizers Company III par la holding américaine, cette entité ayant depuis été rebaptisée Kofert.

Une fois l’ensemble des procédures réglementaires et administratives finalisé, la capacité de production annuelle cumulée atteindra ainsi environ deux millions et demi de tonnes d’engrais phosphatés, marquant une décennie sur le sol marocain. Cette force de frappe industrielle combinée a pour vocation principale de répondre aux besoins croissants des marchés internationaux, avec un accent particulier mis sur la desserte des clients situés en Amérique du Nord.

Le déploiement de cette nouvelle coentreprise intervient à un moment charnière pour le secteur agricole nord-américain, qui fait face à des défis structurels complexes en matière de sécurité des approvisionnements, souligne Challenge. Alors que les agriculteurs et les acteurs de la chaîne alimentaire recherchent inlassablement une plus grande fiabilité logistique, des sources d’approvisionnement diversifiées et des alternatives durables face aux tensions géopolitiques, cette union apporte des solutions pérennes.