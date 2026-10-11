Tanger: un promoteur immobilier auditionné dans l’affaire des fonds d’un homme d’affaires kidnappé à Marbella

L’affaire de la disparition mystérieuse d’un homme d’affaires marocco-néerlandais à Marbella a connu un rebondissement judiciaire significatif à Tanger, où les services de la Sûreté nationale ont ouvert une enquête approfondie impliquant un promoteur immobilier local. Cette investigation fait suite à une plainte officielle déposée par l’épouse de la victime, qui allègue que le promoteur aurait reçu de vastes sommes d’argent appartenant à son époux avant que ce dernier ne s’évanouisse dans la nature en août 2020.

Selon les déclarations de la famille, l’impossibilité d’obtenir la restitution de ces fonds a poussé l’épouse à saisir la justice pour faire toute la lumière sur les conditions exactes de ces transactions financières et déterminer l’étendue des engagements pécuniaires liant les parties, indique le quotidien Al Akhbar de ce lundi 12 octobre.

Dans le cadre des investigations préliminaires menées sous la supervision du parquet compétent, les éléments de la police judiciaire ont procédé à l’audition du promoteur immobilier concerné afin de recueillir sa version des faits et de confronter les données recueillies à la plainte initiale. Cette première étape procédurale vise à rassembler un faisceau d’indices et de documents probants susceptibles de reconstituer fidèlement le déroulement des opérations financières contestées. Les enquêteurs s’attachent à vérifier minutieusement chaque pièce justificative fournie par les protagonistes pour établir la véracité des flux monétaires et identifier les potentiels intermédiaires ou témoins de ces versements.

L’élargissement du cercle des investigations est d’ores et déjà envisagé par les autorités sécuritaires, qui prévoient d’entendre prochainement de nouvelles personnes susceptibles de détenir des informations capitales sur cette ténébreuse affaire. La famille du ressortissant marocco-néerlandais affirme en effet détenir des témoignages directs attestant de la remise effective des fonds au promoteur immobilier tangérois. Ces déclarations cruciales devront être confrontées aux pièces du dossier et recoupées avec l’ensemble des éléments matériels et documentaires réunis jusqu’à présent par les enquêteurs en charge de l’affaire, lit-on dans Al Akhbar.

Au cœur de cette procédure judiciaire se trouve la nécessité absolue de clarifier la nature exacte de la relation d’affaires unissant le promoteur et l’homme d’affaires disparu. Les enquêteurs cherchent à déterminer avec précision si les sommes colossales mentionnées dans la plainte ont été versées dans le cadre de transactions immobilières en bonne et due forme ou de montages financiers complexes. Il s’agit également d’analyser les clauses des contrats conclus entre les parties, d’évaluer le taux d’exécution des engagements pris de part et d’autre, et d’identifier les causes objectives ayant empêché la restitution des capitaux réclamés par la famille.

Ce développement judiciaire intervient dans le contexte particulièrement trouble de la disparition présumée de cet homme d’affaires, survenue le 22 août 2020 dans la station balnéaire espagnole de Marbella. D’après les premiers éléments rapportés par la presse espagnole et confirmés par les proches, la victime circulait en compagnie de son épouse et de membres de sa famille lorsque des individus armés, arborant des tenues simulant des uniformes de police, ont violemment intercepté leur véhicule. Les assaillants ont extrait l’entrepreneur de sa voiture de force avant de l’emmener vers une destination inconnue sous les yeux terrifiés de ses proches, plongeant l’entourage dans une angoisse permanente.

Depuis cette date, le sort de l’homme d’affaires demeure totalement incertain, alimentant les spéculations les plus diverses dans les médias et au sein de l’opinion publique. Alors que l’enquête piétine, face à la complexité des réseaux criminels transnationaux, des interrogations persistent quant aux véritables motivations de ce rapt spectaculaire et à l’identité des commanditaires cachés dans l’ombre. L’implication des autorités marocaines via cette commission rogatoire et l’audition du promoteur immobilier offrent toutefois un nouvel espoir aux proches d’obtenir enfin des réponses sur le sort qui a été réservé à l’homme qui a été kidnappé sous leurs yeux.