Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout

Un embouteillage quotidien sur la route reliant la zone touristique de Taghazout à la ville d’Agadir. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 17/08/2025 à 16h06

VidéoLes embouteillages sont devenus le quotidien des habitants et des visiteurs empruntant la route reliant la zone touristique de Taghazout à la ville d’Agadir. La circulation dans cette zone très prisée par les touristes est devenue un véritable «enfer», alors que les responsables semblent incapables de remédier à cette situation qui ne cesse de s’aggraver en période estivale.

Réputée pour ses plages et ses beaux sites naturels, la région s’étendant du village d’Imesouane jusqu’à la ville d’Agadir est une zone touristique de premier ordre. Elle abrite une multitude de plages qui attirent des milliers de vacanciers passionnés de la mer et du sable fin: Agroud, Imi Ouaddar, Taghazout, Tamraght, Ourir et Anza. Seulement voilà, déplore Lahcen Asrarfi, président de l’association Ighir N Agadir, la circulation tout au long de la route desservant ces plages se caractérise par des bouchons monstrueux, transformant le trajet des vacanciers en un véritable enfer.

Pour Asrafi, il est temps de renforcer l’infrastructure routière de la région. «Depuis plusieurs années, il a été question de créer une voie de contournement d’Agadir en direction de Taghazout, mais ce projet a malheureusement été relégué aux oubliettes», note-t-il.

«La région accueille la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe du monde 2030, mais ses infrastructures routières ne sont pas, du moins actuellement, en mesure d’accueillir ces événements continentaux et internationaux», a-t-il ajouté.

En outre, Asrafi évoque la souffrance des habitants de la commune d’Ourir, qui compte plus de 50.000 résidents, avec ses bouchons interminables. La plupart d’entre eux sont contraints de parcourir des kilomètres supplémentaires pour rejoindre leur domicile, une situation aggravée par la fermeture «temporaire» de certaines routes parallèles.

Lire aussi : Agadir: le président de la FIFA, Gianni Infantino, coincé dans un bouchon géant près de Taghazout

Pour sa part, El Hachemi Cherki, secrétaire national de l’Union générale des professionnels du transport international et national, a souligné que les embouteillages enregistrés sur la route nationale n° 1, reliant Imi Ouaddar, Taghazout et Agadir, ont eu pour effet d’allonger les temps de trajets chez les voyageurs en provenance ou à destination des autres villes.

En plus de la hausse de la consommation de carburant, ces embouteillages, explique Cherki, sont à l’origine de nombreux accidents de la circulation et donnent souvent lieu à des disputes houleuses entre les usagers de la route, dont certaines peuvent conduire parfois à une interruption de la circulation.

