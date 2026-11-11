Technologie. Neuf Marocaines nominées aux Women in Tech MENA Awards au Caire

L’étape du Caire, où le Maroc se distingue par neuf nominations aux Women in Tech Awards pour la région MENA, se tiendra en prélude à la finale mondiale prévue à Paris en décembre. Ce prix récompense les femmes leaders, entrepreneures, chercheuses et innovatrices dans le domaine de la technologie à travers la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Selon la délégation marocaine, le Maroc arrive en tête des pays représentés à cette finale régionale, avec neuf nominations illustrant le leadership féminin et l’innovation technologique du Royaume.

Parmi celles ci figurent pour la catégorie «Start-up Award» Sophia Alj (Chari) et Sara Sebti (ShareID), pour la section «Most Disruptive Award» Sarah Jaidi (Kiwi Collecte) et Asmaa Chakir Alaoui (VelyVelo), pour la catégorie «Global Leadership Award» Hajar Mousannif (Professeure en intelligence artificielle à l’Université Cadi Ayyad), pour la catégorie «Lifetime Achievement Award» Saloua Karkri Belkeziz et Lamiae Benmakhlouf (Technopark), et pour le «Best Ally Award» Selma Bennis.

Cette quatrième édition se tiendra le 14 novembre 2026 au Caire, en Égypte. Elle constitue une étape régionale du programme international Women in Tech Awards, déployé sur six continents. Les cérémonies régionales s’inscrivent dans un parcours de reconnaissance qui conduira aux Women in Tech Global Awards, dont la neuvième édition se tiendra le 3 décembre 2026 à Paris.

La présence de neuf Marocaines y sera remarquable, selon la délégation marocaine, qui témoigne ainsi «du dynamisme de l’écosystème technologique national et de la diversité de ses talents, de l’entrepreneuriat à la recherche scientifique, en passant par l’innovation, le leadership et l’accompagnement des entreprises». Et souligne que le Maroc dispose ici «d’une occasion supplémentaire de faire valoir son expertise, ses talents et sa contribution à l’avenir de la technologie sur la scène internationale».

Pour rappel, Women in Tech Morocco est l’antenne marocaine de Women in Tech, organisation internationale à but non lucratif qui œuvre à réduire les inégalités de genre dans les secteurs technologiques et à favoriser l’autonomisation des femmes et des filles par la technologie.