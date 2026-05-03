Souss-Massa: la technologie Waterbox révolutionne le reboisement en zones arides

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a déplyé la technologie Waterbox à Souss-Massa pour améliorer le reboisement en zones arides. (M.Ouberka/Le360)

La technologie Waterbox, déployée dans la région de Souss-Massa, connaît un franc succès. Porté par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), ce projet innovant vise le reboisement en zones arides et semi-arides. L’objectif est double: rationaliser la consommation d’eau et améliorer les conditions de croissance des végétaux.

Selon Mohamed Hilali, chef de la circonscription du développement du domaine forestier d’Agadir-Inezgane, le système repose sur un réservoir intelligent placé autour du plant lors de sa mise en terre. Ce dispositif capte l’humidité naturelle (eaux de pluie, rosée) et la redistribue progressivement vers les racines, limitant ainsi l’évaporation et protégeant les jeunes pousses des fortes chaleurs.

Les expériences menées sur le terrain ont donné des résultats probants. Plus de 1.200 hectares ont été couverts par cette technique en 2025 dans Souss-Massa, une superficie record qui a généré «une productivité et des résultats remarquables», se félicite Mohamed Hilali.

En effet, note-t-il, le taux de survie des plants dépasse 95%, la croissance des arbres est nettement améliorée, et les besoins en eau d’irrigation ont été drastiquement réduits. Ces performances sont d’autant plus cruciales que la région subit un stress hydrique sévère, avec une nappe phréatique affaiblie et des épisodes de sécheresse récurrents.

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Parmi les espèces végétales locales les plus menacées par le dérèglement climatique et qui profitent de cette technologie, figure l’arganier, pilier économique et environnemental du territoire.

Dans une logique de durabilité, l’ANEF a engagé le développement d’un modèle de Waterbox produit localement. Cette initiative vise à réduire les coûts, à adapter la technologie aux spécificités écologiques du Maroc, et à faciliter son déploiement dans l’ensemble des régions du Royaume.

Cette initiative est saluée par les associations locales, notamment à Amskroud, dans la périphérie d’Agadir. Pour elles, Waterbox redonne vie à l’arganier durement touché par la sécheresse, modernise les techniques de reboisement, et renforce la pérennité des écosystèmes forestiers.