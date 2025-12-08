Agadir: 30.000 arbres plantés autour du Grand Stade

Plus de 30.000 arbres ont été plantés dans le cadre d’un vaste projet d’aménagement autour du grand Stade d'Agadir. (M.Ouberka/Le360)

Les travaux d’aménagement autour du Grand Stade d’Agadir se poursuivent à un rythme soutenu afin d’accueillir les sélections africaines et leurs supporters durant la Coupe d’Afrique des Nations, prévue fin décembre. Une opération de revalorisation paysagère d’envergure a été lancée, avec la plantation de plus de 30.000 arbres autour de l’enceinte sportive, donnant au site une nouvelle identité visuelle.

«La zone jouxtant le stade était auparavant une forêt clairsemée, dominée notamment par l’arganier. Les travaux de réhabilitation ont commencé par l’évacuation des déchets et matériaux abandonnés, puis la mise en terre de milliers d’arbres ornementaux et fruitiers, répartis sur près de 200 hectares, auxquels s’ajoutent 50 hectares dédiés aux voies et cheminements», déclare Abdelghani Bouaichi, vice-président de la commune d’Agadir,

L’arrosage de ces espaces verts s’effectue grâce à trois réservoirs d’eau traitée, d’une capacité respective de 9.000, 5.400 et 4.500 mètres cubes. Un choix stratégique qui s’inscrit dans une logique de gestion raisonnée de la ressource hydrique, dans un contexte de sécheresse prolongée.

Le chantier englobe également la modernisation de l’éclairage public et la construction d’équipements sportifs complémentaires: un piscine olympique, une salle couverte, ainsi que des terrains de padel, de basketball et de football, formant une véritable cité sportive intégrée destinée à renforcer l’attractivité de la zone et à répondre aux attentes des habitants et visiteurs.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, qui a profondément transformé le visage de la capitale du Souss sous l’impulsion royale.