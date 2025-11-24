Société

Agadir: les travaux d’aménagement à la peine avant le début de la CAN

Une vue aérienne de la ville d'Agadir.

Revue de presseÀ l’approche de la Coupe d’Afrique des nations de football, le rythme languissant des chantiers publics plonge la ville d’Agadir dans l’incertitude et les responsables dans l’inquiétude, soulevant des craintes quant à la tenue des délais et à la qualité des réalisations. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 24/11/2025 à 19h41

Alors qu’Agadir s’apprête à recevoir les sélections et les supporters de la Coupe d’Afrique des nations de football, une inquiétude palpable étreint la ville. Les travaux d’embellissement et d’aménagement de plusieurs espaces publics accusent, en effet, un retard considérable, créant un climat de tension parmi les responsables locaux, élus et autorités.

«Aux abords du Grand Stade, les chantiers, pourtant engagés de longue date, demeurent inachevés», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 25 novembre. Cette même lenteur affecte la rénovation de la gare routière, porte d’entrée terrestre de la ville et première image offerte aux visiteurs. Les accès à Agadir, qu’ils proviennent de la commune de Drarga ou de celle d’Aourir, sont également concernés : les travaux y génèrent d’importants encombrements, sans que l’achèvement ne semble proche.

Le centre-ville n’est pas épargné. La place Al Amal, les abords du cinéma Salam, ainsi que plusieurs artères et boulevards, sont toujours en travaux. L’installation de toilettes publiques, prévue avant l’événement, se fait toujours attendre.

«Cette situation place les autorités locales sous une pression extrême, les poussant à exiger des entreprises et des Sociétés de développement local (SDL) une accélération drastique des travaux», note Al Akhbar.

Toutefois, cette précipitation suscite une autre crainte: celle de voir la qualité et la durabilité des aménagements sacrifiées sur l’autel de l’urgence, avec le risque de conséquences dommageables pour l’avenir. Le compte à rebours est lancé, et avec lui, l’ombre du doute plane sur la capacité d’Agadir à être prête pour célébrer le continent.

Par Hassan Benadad
Le 24/11/2025 à 19h41

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agadir: les travaux d’aménagement du boulevard Mohammed Cheikh Saadi s’accélèrent

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agadir: les travaux d’aménagement de l’entrée Est touchent à leur fin

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: ouverture du plus grand centre de protection des chiens et chats errants

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Transport urbain: Agadir reçoit sa première flotte de nouveaux autobus

Articles les plus lus

1
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
2
AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi
3
Boualem Sansal en liberté
4
À Figuig, des dattes d’exception menacées par le manque de main-d’œuvre
5
AG d’Interpol à Marrakech: revivez en images l’accueil chaleureux des délégations officielles
6
De la théorie à la qualification… Comment l’École royale de l’air de Marrakech forme les pilotes de demain
7
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Tindouf, Béchar, Touat, Gourara (Hommage à Boualem Sansal)
8
Casablanca: quand les habitants se réapproprient les espaces publics
Revues de presse

Voir plus