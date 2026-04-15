Société

Fuite de données sur Booking: des milliers de Marocains potentiellement exposés

Booking.com est une filiale du groupe américain Priceline.

La plateforme Booking.com. DR

Revue de presseLe piratage de la plateforme Booking.com pourrait exposer des millions d’utilisateurs, dont des milliers de Marocains, à de nombreux désagréments et tourner leurs vacances au cauchemar. Booking.com, qui confirme la fuite de données, met en garde ses clients, et les experts en matière de sécurité numérique leur apportent des conseils. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 20h01

Des milliers de Marocains, qui utilisent la plateforme Booking.com pour leurs réservations de voyage, seraient aujourd’hui exposés à des arnaques et à des manipulations sophistiquées de leurs données par des escrocs pirates. Et ce, suite à une grave faille de sécurité ayant conduit à des fuites de données personnelles importantes, notamment les noms, les prénoms, les adresses électroniques, les numéros de téléphone et des informations relatives à leurs cartes bancaires.

«Ce qui permet aux escrocs pirates d’accéder à ces données relatives aux réservations d’hôtel ou de vols d’avion et de les exploiter pour envoyer de faux messages aux voyageurs concernés», explique le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 16 avril.

Ces messages, confectionnés par les pirates, pourraient être adressés par voie électronique ou via les applications de messagerie instantanée avec liens vers des sites frauduleux, invitant les voyageurs ciblés à passer à la caisse, indiquent les sources du quotidien.

De même, met en garde le quotidien, les données piratées pourraient être exploitées pour envoyer des messages à partir de la même plateforme Booking.com, afin de demander un règlement, une confirmation ou signaler un problème technique, dans le but de baliser la voie à l’accès aux informations relatives à la carte bancaire.

Juste après la découverte de cette grave faille technique, les responsables de la plateforme Booking.com ont adressé un message à leurs clients, les mettant en garde contre toute manipulation de leurs données personnelles par des escrocs pirates.

Sans citer la source du piratage, les responsables de la plateforme Booking.com ont confirmé que les pirates ont pu accéder à certaines informations relatives aux réservations des voyageurs, notamment les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone ou d’autres données communiquées aux sites de réservation. Ils ont précisé que le nombre de voyageurs piégés par l’arnaque demeure indéterminé, tout en les rassurant que les données relatives aux finances n’ont pas été compromises.

«Pour parer toute attaque criminelle, les experts en matière de sécurité numérique conseillent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte, notamment en changeant rapidement les codes PIN et en modifiant les mots de passe, tout en ignorant tous les messages suspects qui les ciblent», rappelle le quotidien.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 20h01

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