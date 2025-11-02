Agadir: ouverture du plus grand centre de protection des chiens et chats errants

À Agadir, les chiens et chats errants ne sont plus livrés à eux-mêmes. La ville vient d’inaugurer un centre moderne et unique au Maroc pour les accueillir, les soigner et les protéger. Baptisé Centre de protection des animaux Agadir Souss-Massa, ce refuge flambant neuf peut héberger jusqu’à 1.000 chiens et 200 chats, pour un investissement de plus de 26 millions de dirhams.

Pour Noureddine Hmimou, acteur associatif, ce projet marque un tournant pour la région. Le centre, explique-t-il, offre tout ce qu’il faut pour héberger, traiter et accompagner les animaux errants. Il salue une initiative «essentielle pour protéger les animaux, mais aussi les citoyens», rappelant que plusieurs habitants ont déjà été victimes de morsures graves, parfois mortelles.

De son côté, El Hussein Aboudrar, vice-président du conseil communal d’Agadir, souligne que le centre, situé à Drarga, est désormais pleinement opérationnel. Les équipes y accueillent les animaux, les nettoient, les soignent et les stérilisent avant de les relâcher dans leurs lieux d’origine, sans danger pour la population.

Le complexe comprend plusieurs installations: un espace d’accueil, des zones d’hébergement, une clinique vétérinaire équipée, un local de stockage pour la nourriture et une salle dédiée aux opérations de stérilisation. Chaque chien stérilisé porte une marque à l’oreille, signe de son suivi vétérinaire.

Aboudrar invite les communes voisines à s’unir pour renforcer cette action et à sensibiliser les habitants à ne pas jeter leurs déchets dans la rue, afin d’éviter la prolifération des animaux errants.

Le centre est géré par un vétérinaire et dix employés, en partenariat avec une association spécialisée dans l’alimentation et les soins des animaux. Une collaboration avec l’Ordre des vétérinaires est aussi prévue pour encadrer les prochaines campagnes de stérilisation.

Érigé sur une superficie de près de 4.000 m², ce refuge illustre l’engagement d’Agadir en faveur du développement durable et du bien-être animal. Un projet exemplaire qui vise à offrir une vie meilleure aux animaux… et une ville plus sûre et plus propre à ses habitants.