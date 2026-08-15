Bachir El Chahmi: la technologie laser pour réinventer l’artisanat traditionnel marocain

Dans son atelier niché au cœur d’un quartier de M’diq, Bachir El Chahmi continue de peaufiner les moindres détails à sa manière. Il bouscule ainsi les codes du dessin et du croquis pour façonner une vision globale des objets qu’il grave sur le bois depuis près de neuf ans.

Âgé de 40 ans, Bachir El Chahmi, qui a quitté Tanger pour s’installer il y a 9 ans à Rincón, passe plusieurs heures par jour dans son petit atelier près du siège de la préfecture de M’diq-Fnideq. Il y façonne des pièces en bois qu’il transforme, après un dessin minutieux sur ordinateur, grâce à une machine laser spéciale, pour créer divers souvenirs et accessoires.

Ce jeune homme emboîte ainsi le pas aux artisans traditionnels en reproduisant, à travers de véritables œuvres d’art en bois, l’architecture du Nord et des autres villes marocaines, sans oublier des pièces de zellige marocain authentique.

À travers les pièces créées dans son atelier, El Chahmi raconte l’histoire d’une civilisation marocaine millénaire, en mettant en scène des canons, des mosquées et tout ce qui touche à l’artisanat traditionnel.

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Dans une déclaration accordée à Le360, Bachir El Chahmi explique avoir dédié son atelier à la renaissance du patrimoine marocain. Portes historiques, ruelles, détails architecturaux et cités anciennes prennent vie à travers ses maquettes en bois, ornées de motifs et de symboles qui émerveillent aussi bien les visiteurs nationaux qu’internationaux.

«Je m’épanouis pleinement dans ce métier depuis des années. Mon amour pour cet art vient d’une passion personnelle pour le dessin et la sculpture sur bois de haute précision. Cela me permet de restituer le moindre détail d’une œuvre, qu’il s’agisse d’une maison marocaine, d’un restaurant ou même d’une ville entière», confie-t-il à ce sujet.

El Chahmi exprime également son profond attachement à cet artisanat d’art dont la maîtrise lui a valu une renommée internationale: plusieurs dizaines de ses créations ont trouvé leur place au siège du gouvernement espagnol ainsi que dans les foyers de touristes venus du Maroc, d’Europe et d’Afrique.