Le groupe Smeia prépare l’arrivée de la technologie REEV au Maroc avec la nouvelle XPENG L03

La nouvelle voiture électrique L03, de la marque chinoise XPENG, importée et distribuée au Maroc par le groupe Smeia.

Le Groupe Smeia, importateur et distributeur officiel de XPENG au Maroc, annonce l’arrivée prochaine de la XPENG L03, un nouveau modèle qui marque une étape importante dans le développement de la marque sur le marché marocain.

Avec l’introduction de la technologie REEV (Range-Extended Electric Vehicle), le Groupe Smeia entend proposer aux automobilistes marocains une nouvelle approche de la mobilité électrifiée, associant les avantages de la conduite électrique à une autonomie étendue et à une plus grande liberté de déplacement.

Les précommandes de la XPENG L03 ont été lancées en octobre 2026, avec les premières livraisons prévues à partir de décembre 2026.

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La technologie REEV de XPENG répond à une attente majeure des automobilistes: profiter de la fluidité, de la réactivité et du confort de la conduite électrique tout en conservant une solution adaptée aux déplacements de longue distance.

Son principe repose sur une propulsion assurée par un moteur électrique. Le moteur thermique intervient comme générateur pour produire de l’électricité lorsque cela est nécessaire, sans entraîner directement les roues. Cette architecture permet de conserver une expérience de conduite électrique tout en apportant une flexibilité supplémentaire lorsque la distance à parcourir augmente.

Une autonomie électrique pour le quotidien et combinée pour les longs trajets

Grâce à sa batterie rechargeable, la technologie REEV permet de privilégier la conduite électrique au quotidien. Lorsque cela est nécessaire, le prolongateur d’autonomie produit de l’électricité à partir du carburant afin de soutenir le fonctionnement du système électrique.

Cette complémentarité entre énergie électrique et prolongateur d’autonomie vise à réduire les contraintes liées à la recharge lors des longs déplacements, tout en préservant les avantages de la propulsion électrique.

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La propulsion électrique offre une réponse immédiate à l’accélération et une conduite progressive, sans les changements de rapports traditionnels d’une transmission thermique classique.

La gestion de l’énergie contribue à une expérience de conduite fluide dans différentes conditions d’utilisation, tandis que l’architecture REEV permet de combiner conduite électrique et flexibilité sur les longs parcours.

L’efficience énergétique et le confort au cœur de la conception

XPENG accorde une attention particulière à l’optimisation de la chaîne énergétique ainsi qu’à la réduction des nuisances sonores et des vibrations associées au fonctionnement du prolongateur d’autonomie.

L’objectif est de préserver autant que possible la douceur et le confort caractéristiques de la conduite électrique, y compris lorsque le système de prolongation d’autonomie intervient.

La XPENG L03 est porteuse des caractéristiques qui répondent aux attentes des automobilistes à la recherche d’un véhicule associant autonomie électrique, performances dynamiques et praticité.

215 km d’autonomie électrique WLTP et jusqu’à 1.017 km d’autonomie combinée WLTP

Le véhicule affiche une autonomie électrique annoncée de 215 km selon le cycle WLTP. Cette capacité permet d’effectuer une part importante des déplacements quotidiens en mode électrique, selon les habitudes de conduite et les conditions d’utilisation.

Avec une autonomie combinée annoncée de 1.017 km selon le cycle WLTP, la XPENG L03 associe la distance parcourue grâce à l’énergie de sa batterie à celle rendue possible par son prolongateur d’autonomie.

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La XPENG L03 développe une puissance maximale annoncée de 240 chevaux et atteint une vitesse maximale de 180 km/h. Elle passe de 0 à 100 km/h en seulement 6,8 secondes, offrant des accélérations dynamiques et des performances adaptées aussi bien aux trajets urbains qu’aux déplacements sur route. Ces caractéristiques mettent en avant le potentiel de la propulsion électrique en matière de réactivité et d’agrément de conduite.

La recharge en courant continu permet de passer de 30% à 80% de batterie en 16 minutes, selon les données techniques communiquées. Cette capacité contribue à limiter le temps consacré à la recharge, sous réserve de la puissance disponible et des conditions d’utilisation.

Un habitacle connecté, pensé pour le confort et la praticité

La XPENG L03 dispose d’un coffre de 539 litres, offrant un volume généreux pour les déplacements quotidiens comme pour les voyages. À bord, la XPENG L03 met l’accent sur la connectivité et la technologie embarquée. L’habitacle s’organise autour d’un écran central tactile de 15,6 pouces, complété par un affichage tête haute.

Côté confort, l’équipement inclut des sièges chauffants et ventilés. Sur le plan de la sécurité, le véhicule embarque sept airbags annoncés. D’autres équipements, dont l’assistance automatique au stationnement, l’éclairage d’ambiance et des points d’ancrage pour barres de toit, complètent la proposition du modèle, selon la configuration retenue pour le marché marocain.

La XPENG L03 entend ainsi associer technologie embarquée, connectivité, confort, espace et facilité d’utilisation dans une expérience de mobilité conçue pour les besoins du quotidien.

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En tant qu’importateur et distributeur officiel de XPENG au Maroc, le Groupe Smeia accompagne le développement de la marque et son ambition de proposer des solutions de mobilité intelligente répondant aux nouvelles attentes du marché.

L’arrivée de la XPENG L03 s’inscrit dans cette dynamique et témoigne de la volonté du Groupe Smeia d’enrichir l’offre proposée aux automobilistes marocains avec des technologies innovantes et de nouvelles solutions de mobilité électrifiée.

À travers l’introduction de la technologie REEV, le Groupe Smeia ouvre une nouvelle étape dans le développement de XPENG au Maroc, en mettant en avant une approche de la mobilité qui conjugue conduite électrique, autonomie étendue et liberté d’utilisation.

Les précommandes de la XPENG L03 ont été lancées en octobre 2026, avec les premières livraisons prévues à partir de décembre 2026.