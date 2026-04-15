Lifestyle

Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc

Point d’orgue de la soirée, la révélation en avant-première de deux nouveaux modèles destinés à structurer le développement futur de la marque au Maroc: le Jetour T1 et le Jetour G700.

Smeia, filiale du Groupe Safari et distributeur exclusif de la marque Jetour au Maroc, a célébré le lancement officiel de la marque lors d’une soirée d’exception organisée à l’Église du Sacré-Cœur de Casablanca. Chargé d’histoire et sublimé pour l’occasion, ce lieu a accueilli un événement à la hauteur des ambitions de Jetour au Maroc.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 17h42

Conçue comme une véritable expérience immersive, cette soirée de lancement a réuni partenaires, représentants des médias et invités de marque autour d’un dispositif scénographique d’envergure, alliant lumière, design et innovation technologique.

Un mapping 3D spectaculaire projeté sur la façade de l’édifice, des jeux de lasers synchronisés lors des révélations produits, ainsi que des performances artistiques soigneusement orchestrées, ont rythmé la soirée dans une mise en scène à la fois élégante et maîtrisée.

À travers cet univers, Jetour affirme son positionnement: celui d’une marque contemporaine, résolument tournée vers l’innovation, le design et l’émotion.

Point d’orgue de la soirée, la révélation en avant-première de deux nouveaux modèles destinés à structurer le développement futur de la marque au Maroc: le Jetour T1 et le Jetour G700. Deux silhouettes inédites, dévoilées pour la première fois au public marocain, qui viennent enrichir la vision produit de Jetour et illustrer l’étendue de son ambition.

Le T1 et le G700: deux visions complémentaires de la mobilité

Avec le T1, Jetour introduit un SUV au positionnement affirmé, conjuguant robustesse, modernité et technologies embarquées. Pensé pour une utilisation polyvalente, il s’inscrit dans l’ADN aventurier de la marque tout en proposant une approche plus accessible et urbaine.

Lire aussi : Automobile: Jetour s’installe au Maroc avec Smeia, son distributeur exclusif et lance le T2 i-DM

Le G700, quant à lui, incarne une vision plus statutaire et premium. À travers son design distinctif et son orientation haut de gamme, il illustre la capacité de Jetour à investir de nouveaux segments et à répondre aux attentes d’une clientèle en quête de sophistication, de confort et de performance.

Une dynamique confirmée sur le marché marocain

Cette soirée s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par les modèles T2 et Dashing dès leur introduction sur le marché marocain, confirmant l’intérêt croissant pour l’univers Jetour.

À travers cet événement, Smeia réaffirme son engagement en faveur du développement de la marque au Maroc, avec l’ambition d’inscrire durablement Jetour sur le segment stratégique des SUV, en s’appuyant sur une gamme en constante évolution et une expérience client à forte valeur ajoutée.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 17h42
#Smeia#Automobile#Jetour#Casablanca#Cathédrale du Sacré Coeur

LEs contenus liés

Lifestyle

Automobile: Jetour s’installe au Maroc avec Smeia, son distributeur exclusif et lance le T2 i-DM

Entreprise

Smeia, importateur exclusif au Maroc des marques BMW, MINI et Motorrad, annonce des performances record en 2023

Entreprise

Smeia-BMW, transporteur officiel de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech

Entreprise

Automobile: Smeia lance la nouvelle BMW XM sur le marché marocain

Articles les plus lus

1
Visite du pape en Algérie: un révélateur de l’effondrement sécuritaire et de la machine à nier du régime
2
Carburants: le Conseil de la concurrence veut tourner la page des prix fixés tous les 15 jours
3
Sur ordre du Roi, le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI
4
Gérons le Maroc comme un gigantesque aéroport
5
Archéologie. Pourquoi la carrière casablancaise Thomas I n’a pas encore livré tous ses secrets
6
Corniche de Casablanca: début de l’opération coup de poing contre des établissements emblématiques construits illégalement
7
Cyberattaque contre la CNOPS: le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, évoque «un agenda politique»
8
Oum Er-Rbia: voyage au cœur d’un fleuve clé qui alimente 10 millions de Marocains et 50% de l’hydroélectricité
Revues de presse

Voir plus