Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc

Point d’orgue de la soirée, la révélation en avant-première de deux nouveaux modèles destinés à structurer le développement futur de la marque au Maroc: le Jetour T1 et le Jetour G700.

Conçue comme une véritable expérience immersive, cette soirée de lancement a réuni partenaires, représentants des médias et invités de marque autour d’un dispositif scénographique d’envergure, alliant lumière, design et innovation technologique.

Un mapping 3D spectaculaire projeté sur la façade de l’édifice, des jeux de lasers synchronisés lors des révélations produits, ainsi que des performances artistiques soigneusement orchestrées, ont rythmé la soirée dans une mise en scène à la fois élégante et maîtrisée.

À travers cet univers, Jetour affirme son positionnement: celui d’une marque contemporaine, résolument tournée vers l’innovation, le design et l’émotion.

Point d’orgue de la soirée, la révélation en avant-première de deux nouveaux modèles destinés à structurer le développement futur de la marque au Maroc: le Jetour T1 et le Jetour G700. Deux silhouettes inédites, dévoilées pour la première fois au public marocain, qui viennent enrichir la vision produit de Jetour et illustrer l’étendue de son ambition.

Le T1 et le G700: deux visions complémentaires de la mobilité

Avec le T1, Jetour introduit un SUV au positionnement affirmé, conjuguant robustesse, modernité et technologies embarquées. Pensé pour une utilisation polyvalente, il s’inscrit dans l’ADN aventurier de la marque tout en proposant une approche plus accessible et urbaine.

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Le G700, quant à lui, incarne une vision plus statutaire et premium. À travers son design distinctif et son orientation haut de gamme, il illustre la capacité de Jetour à investir de nouveaux segments et à répondre aux attentes d’une clientèle en quête de sophistication, de confort et de performance.

Une dynamique confirmée sur le marché marocain

Cette soirée s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par les modèles T2 et Dashing dès leur introduction sur le marché marocain, confirmant l’intérêt croissant pour l’univers Jetour.

À travers cet événement, Smeia réaffirme son engagement en faveur du développement de la marque au Maroc, avec l’ambition d’inscrire durablement Jetour sur le segment stratégique des SUV, en s’appuyant sur une gamme en constante évolution et une expérience client à forte valeur ajoutée.