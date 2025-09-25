Automobile

Automobile: Jetour s’installe au Maroc avec Smeia, son distributeur exclusif et lance le T2 i-DM

Le T2 i-DM, nouveau SUV de Jetour.

Acteur historique de la distribution automobile au Maroc et filiale du Groupe Safari, Smeia franchit une nouvelle étape dans son développement. Forte de son expertise et de son ancrage national, l’entreprise annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Jetour, constructeur chinois en pleine ascension. À travers cet accord, Smeia obtient l’exclusivité de la distribution de la marque au Maroc et confirme son ambition d’accompagner les automobilistes marocains vers une mobilité plus moderne, durable et inspirante.

Le 25/09/2025 à 08h03

Lancée en 2018 par le groupe Chery, Jetour s’est rapidement imposée comme une référence sur le segment des SUV. Son secret: une alliance réussie entre design audacieux, performances supérieures et innovation technologique. En 2024, la marque a réalisé un record de ventes avec 568.387 unités écoulées, enregistrant une croissance de +80,3% en un an. Présente déjà dans plus que 67 pays tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Mexique ou encore l’Indonésie, Jetour séduit une clientèle exigeante, à la recherche d’une mobilité à la fois élégante, fiable et tournée vers l’avenir.

Au Maroc, Jetour se lance avec son modèle phare: le T2 i-DM, un SUV hybride pensé pour redéfinir l’expérience de conduite. Conçu pour conjuguer puissance et efficience, il associe une motorisation hybride de dernière génération à une technologie embarquée intuitive, garantissant un plaisir de conduite unique.

L'habitacle du T2 i-DM.

Avec son style robuste et raffiné, son habitacle spacieux et premium et ses équipements intelligents, le T2 i-DM se positionne comme le compagnon idéal pour les conducteurs marocains en quête d’un SUV moderne, respectueux de l’environnement et parfaitement adapté à leurs besoins quotidiens comme à leurs envies d’aventure.

L’arrivée de Jetour au Maroc ne se limite pas à l’introduction d’une marque internationale: elle marque le début d’une nouvelle ère dans la mobilité SUV, où l’innovation, la performance et le respect de l’environnement s’allient pour créer une expérience inédite. Avec le T2 i-DM, Jetour entend s’imposer comme un acteur incontournable du marché premium, aux côtés de Smeia, partenaire reconnu pour son savoir-faire et son réseau de distribution.

Pour accompagner ce lancement et offrir aux clients une immersion complète dans l’univers Jetour, Smeia annonce l’ouverture de son flagshipstore qui offrira des services de ventes, après-vente et pièces de rechange. Situé au 47, avenue Bahmad à Casablanca, il sera opérationnel à la mi-novembre 2025. Ce nouvel espace sera une vitrine de la marque et un lieu privilégié de découverte du T2 i-DM et de l’ensemble de l’univers Jetour.

