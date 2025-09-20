Economie

Green Auto-Expo: Geely Maroc dévoile le nouveau EX5 EM-i PHEV

Green Auto-Expo: Geely Maroc dévoile le nouveau EX5 EM-i PHEV.

Le 20/09/2025 à 16h46

VidéoGeely Maroc franchit une étape déterminante de son développement en présentant en avant-première le nouveau EX5 EM-i, un SUV hybride rechargeable de dernière génération, à l’occasion du salon Green Auto-Expo.

Avec cette présentation exclusive hors Chine, Geely confirme sa volonté d’installer durablement la marque dans le paysage automobile marocain et de se positionner comme un acteur majeur de la mobilité électrifiée et intelligente, souligne le concessionnaire automobile dans un communiqué.

L’arrivée du EX5 EM-i illustre l’ambition de Geely d’offrir aux clients marocains des véhicules à la pointe de l’innovation, combinant autonomie électrique leader du marché (jusqu’à 112 km en 100 % électrique), performances dynamiques (260 ch, 0 à 100 km/h en 8,1 s) et technologies embarquées de haut niveau (caméras 540°, affichage tête haute, pack complet d’aides à la conduite).

Une puissance prête à dominer

Sous son capot, le Geely Cityray ne cache pas sa puissance. Equipé d’un moteur 1,5L turbocompressé de 174 ch, il atteint les 100 km/h en seulement 8,6 secondes, offrant une accélération fluide et maîtrisée. Sa transmission 7DCT à double embrayage assure des changements de vitesses rapides et précis, pour une conduite dynamique et agréable. Couplé à une garde au sol de 185 mm, il affronte les défis des routes urbaines et des terrains plus exigeants avec une aisance impressionnante, renforcée par ses quatre modes de conduite adaptés à toutes les situations: eco, confort, sport et intelligent.

