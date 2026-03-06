Nouvelle Audi RS 5: essai grandeur nature entre piste et routes de l’Atlas

Entre villages accrochés aux reliefs et routes spectaculaires de l’Atlas, l’Audi RS 5 révèle toute sa sportivité sur les hauteurs marocaines.. AUDI AG

C’est dans un premier temps sur le circuit de Marrakech, transformé en un parcours exigeant, que l’Audi RS5 a été mise à l’épreuve. «Virages serrés, sections de slalom et zones dédiées aux dérapages ont offert des conditions de conduite réelles et techniques – avec un accent clair sur l’agilité, la précision et la performance en courbe», indique le constructeur allemand.

La nouvelle Audi RS 5 sur le circuit de Marrakech. (sagmeistertobias)

Puis, cap sur les environs de Marrakech, où le nouveau modèle d’Audi a poursuivi sa démonstration de force. Dans le décor majestueux du Haut Atlas, entre vallées et sommets enneigés où serpentent de longues routes en lacets à flanc de montagne, la nouvelle Audi RS 5 a démontré ses qualités dynamiques, sa sportivité et sa précision en virage.

On ne pouvait rêver plus beau décor. «L’Audi RS 5 s’intègre au paysage marocain non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique», souligne le constructeur, sensible aux «jeux d’ombre et de lumière (qui) mettent en valeur ses épaules larges, ses ailes évasées et sa calandre Singleframe tridimensionnelle».

L'Audi RS5 sur les routes de l'Atlas. (sagmeistertobias)

Pour Gernot Döllner, CEO d’Audi, «conduire ici au Maroc – avec le soleil, la poussière et des routes de montagne exigeantes – montre à quel point notre première hybride rechargeable haute performance évolue avec confiance et fiabilité dans des conditions réelles».