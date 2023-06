Une Rolls-Royce Phantom et une rarissime Ferrari ayant appartenu à feu le roi Mohammed V bientôt mises aux enchères

Une Rolls Royce Phantom I de 1925 et une Ferrari GT250 Coupé Speciale de 1956, ayant toutes les deux appartenu au défunt roi Mohammed V, seront bientôt proposées dans des ventes aux enchères.

Le 4 août prochain, la maison de vente Silverstone Auctions organise des enchères de voitures de collection, parmi lesquels figure une ancienne Rolls-Royce Phantom ayant appartenu au défunt roi Mohammed V, et dont le prix de départ est fixé à 150.000 livres sterling, soit plus de 1.915.300 dirhams.

Cette Rolls-Royce Phantom I de 1925 a été préparée à Paris par le célèbre pilote Rolls-Royce James Radley, pour feu le roi Mohammed V, et a fait l’objet d’une longue restauration, commencée en 1985 et récemment achevée.

Rolls Royce Phantom 1 de 1925 ayant appartenu au Roi Mohammed V, mise en vente le 4 août 2023.

Autre voiture d’exception qui fera l’objet d’une prochaine vente aux enchères: une Ferrari 250 GT Coupé Speciale de 1956, ayant elle aussi appartenu au défunt monarque. Pour la petite histoire, cette voiture a été retrouvée une première fois, avec vingt autres modèles historiques de Ferrari, dans une grange effondrée aux États-Unis, suite au passage de l’ouragan Charley en 2004. Elle a été ensuite entreposée pendant plusieurs années dans un hangar non loin du circuit historique d’Indianapolis 500.

Ces pièces rares, qui font désormais partie de la collection «Lost & Found», seront mises aux enchères par RM Sotheby’s au mois d’août. Parmi elles, la 250 GT Coupé Speciale de 1956 a été identifiée comme étant le dernier des quatre coupés de la marque de Maranello dotés d’une carrosserie de style Superamerica signée par le carrossier italien Pinin Farina, et dont le premier propriétaire n’était autre que le roi Mohammed V.

Ferrari GT260 Coupé spéciale de 1956 par Pinin Farina ayant appartenu au Roi Mohammed V.

Dotée d’une carrosserie bleu ciel, d’un toit à teinte noire et d’un intérieur habillé de cuir naturel, cette Ferrari a été achevée en août 1956 et livrée à son illustre propriétaire moins d’un an après son retour d’exil au Maroc.

Autres particularités de cette voiture, qui représente par sa rareté le clou de cette vente selon Sotheby’s: sa «plaque d’immatriculation arrière en caractères arabes» et le fait «qu’elle soit documentée avec une immatriculation marocaine d’époque».