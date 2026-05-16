Le groupe CAC lance le Village Auto 2026 et inaugure son showroom nouvelle génération à Dar Bouazza

Organisé du 11 mai au 15 juin 2026, le Village Auto s’impose désormais comme un rendez-vous stratégique du groupe, conçu pour rapprocher ses marques de leurs clients à travers des dispositifs immersifs, des offres exclusives et une approche plus expérientielle de la distribution automobile.

Le lancement officiel de cette nouvelle édition se tient à Dar Bouazza, au sein d’un nouveau site de plus de 1.500 m2, appelé à devenir une vitrine durable du savoir-faire et des standards premium du groupe CAC. Dans un quartier en pleine transformation, devenu l’un des nouveaux pôles résidentiels et lifestyle du Grand Casablanca, la CAC choisit d’implanter un showroom à la hauteur des attentes d’une clientèle en quête d’expérience, de proximité et d’excellence.

Pensé comme un véritable hub automobile moderne, le nouveau showroom de Dar Bouazza accueille de manière permanente les marques Volkswagen, Škoda Auto, SEAT et CUPRA.

Chaque univers bénéficie d’un espace dédié reflétant l’identité, le positionnement et l’expérience propre à chaque marque, dans un environnement conçu autour des standards internationaux du groupe. Avec son lounge central, ses espaces de découverte et ses équipes dédiées, ce nouveau site illustre l’ambition de la CAC: proposer une expérience automobile plus fluide, plus premium et plus immersive. À l’occasion du Village Auto 2026, Audi rejoint exceptionnellement le dispositif en tant qu’invitée d’honneur. La marque premium du groupe y expose deux modèles emblématiques de sa nouvelle génération “New Era”: le nouveau Audi Q5 et la nouvelle Audi A6, incarnant la montée en gamme, le design progressif et l’innovation technologique de la marque.

Le village auto, une logique de proximité premium

Bien plus qu’une opération promotionnelle, le Village Auto traduit la volonté de la CAC de créer une relation plus directe, plus accessible et plus qualitative avec ses clients à travers tout le Royaume. Déployée dans l’ensemble du réseau du groupe, cette campagne permet aux visiteurs de découvrir plusieurs univers automobiles dans un même parcours, avec des offres commerciales exclusives, des solutions de financement personnalisées, des essais sur route et un accompagnement assuré par des conseillers formés aux standards de chaque marque.

L’ambition de la CAC est claire: transformer l’acte d’achat automobile en une expérience de conseil, de découverte et de confiance. Toutes les offres du Village Auto des marques du groupe sont disponibles sur le site web développé spécialement pour cette campagne: www.villageauto.ma

Vers une nouvelle lecture du marché automobile

À travers cette édition 2026, la CAC souhaite également ouvrir une réflexion de fond autour du coût réel d’un véhicule et démocratiser auprès du grand public la notion de TCO (Total Cost of Ownership). Dans un marché souvent guidé par le seul prix d’acquisition, le groupe rappelle qu’un véhicule doit aujourd’hui être évalué dans sa globalité: consommation énergétique, coûts d’entretien, fiabilité, valeur de revente, financement et coût d’usage sur la durée.

Grâce à la force de leurs marques, à leur valeur résiduelle élevée, à leurs motorisations efficientes TSI, TDI, hybrides rechargeables et électriques, ainsi qu’à leurs solutions de financement LOA et LLD compétitives, les marques du groupe CAC permettent dans de nombreux cas d’optimiser significativement le coût total de possession sur plusieurs années. À travers le Village Auto 2026, la CAC affirme ainsi sa volonté d’accompagner ses clients vers une approche plus rationnelle, plus durable et plus intelligente de la mobilité.