Automobile: organisé par la CAC, le Salon au village auto fait le plein

La seconde édition du Salon au village auto de la Centrale automobile chérifienne (CAC) qui se tient jusqu’au 15 juin, offre une vitrine exceptionnelle aux prestigieuses marques représentées par la CAC, à savoir Audi, Cupra, Seat, Skoda et Volkswagen. Les visiteurs ont l’opportunité de découvrir les dernières nouveautés, de participer à des tests drive et de profiter de promotions exclusives tout au long de cet événement.

«Notre salon présente des marques qui se complètent. Il y en a pour tous les goûts, tous les segments, tous les prix et pour tous les types de clientèle», déclare Allal Benjelloun, DG de la CAC, tout en précisant que plusieurs modèles feront leur show pendant encore un mois au salon. Parmi ces modèles: l’Audi Q8 hybride rechargeable, le tout nouveau Tiguan, le Touareg FL, le Cupra Formentor hybride rechargeable, etc.

Concessionnaires de la Centrale Automobile Chérifienne.

Malgré les défis rencontrés en 2023, tels que les problèmes d’approvisionnement et l’instabilité mondiale, la CAC a enregistré une croissance positive de +9%, se classant ainsi au 2ème rang du Top 10 des entreprises du secteur. Cette performance témoigne de la stratégie proactive de la CAC, axée sur le renforcement de son réseau, le lancement de nouveaux produits et marques, ainsi que sur la digitalisation de ses services.

Aussi, la priorité absolue de la CAC est de placer le client au cœur de ses préoccupations, en offrant une expérience client exceptionnelle et en maintenant des standards internationaux élevés en matière de showroom et de services. Des services sur mesure sont proposés, allant de l’accompagnement personnalisé à la maintenance et la réparation, en passant par la mise à disposition d’ateliers dédiés aux flottes des clients et un service de mobilité.

«La qualité du service client est primordiale pour nous et nos concessionnaires. Notre objectif n’est pas seulement d’accroître nos parts de marché, mais surtout de fournir une expérience de service à la hauteur de la réputation de nos marques et de nos véhicules», souligne Allal Benjelloun.

En tant qu’importateur-distributeur représentant le groupe Volkswagen au Maroc, la CAC occupe une place de choix parmi les 500 plus grandes entreprises du pays, avec un chiffre d’affaires dépassant les 5,79 milliards de DH en 2022. Fondée en 1929, la CAC a su développer une identité unique pour chacune de ses marques, consolidant ainsi sa position d’acteur majeur du secteur automobile au Maroc.

Avec près d’un siècle d’expertise et de dévouement, la CAC demeure une locomotive incontestée du secteur automobile marocain, prête à continuer d’innover et de répondre aux besoins changeants des consommateurs pour les années à venir.