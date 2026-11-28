Parfois, il faut se méfier du sport, surtout du football. Il peut vous procurer un orgasme cosmique ou vous plonger dans le doute et la déprime la plus noire. Un ami a l’habitude de dire: «Quand mon équipe perd, j’ai envie de tuer quelqu’un.» Heureusement pour nous, il supporte le Real Madrid, le club le plus titré au monde, qui compte bien plus de victoires que de défaites. Sinon, il serait devenu un serial killer.

Plus sérieusement, le problème du football, c’est son côté épidermique, à fleur de peau. Les réactions à chaud ont cette capacité à réveiller le pire en nous. Notre sang ne fait qu’un tour. Quand la balle rebondit de notre côté, c’est l’extase. Quand ce n’est pas le cas, bonjour les dégâts.

Regardez ce qui s’est passé avec la dernière Coupe d’Afrique des nations, organisée au Maroc il y a près d’un an. Tout allait pour le mieux, et la campagne de dénigrement anti-Maroc était plus amusante qu’autre chose. Elle faisait partie du folklore. Jusqu’à la finale, perdue dans les conditions que l’on sait…

Ce match, ce maudit match, a porté un sacré coup à la relation exceptionnelle que le Maroc entretient avec le Sénégal. La colère des supporters n’a pas été loin d’entamer le béton qui scelle depuis si longtemps l’amitié entre les deux peuples. J’en témoigne: de passage à Dakar quelques semaines après la rencontre, j’ai pu constater qu’il ne faisait pas très bon être Marocain dans les rues de la capitale sénégalaise. Heureusement, cela n’a pas duré…

«Ce qui unit Rabat et Dakar ne se joue pas en 90 minutes, ni même en prolongation. Ce sont des siècles de commerce caravanier, de pèlerinages de toutes sortes, d’échanges universitaires et de solidarité politique» — Karim Boukhari

Il y a quelques jours, le TAS, le Tribunal arbitral du sport, sorte de cour suprême des litiges sportifs, a rendu le titre au Sénégal, alors que la CAF, qui gouverne le football africain, l’avait attribué au Maroc sur tapis vert. La défaite du Maroc a suscité de la joie dans certaines capitales africaines, et pas seulement à Dakar (suivez mon regard)… Et le bashing anti-Maroc a repris de plus belle. L’hystérie a été telle que même mon ami madridiste a de nouveau envie de tuer quelqu’un, alors que le Real n’arrête pas d’enchaîner les victoires.

Et alors? Ça reste du sport: le déferlement de haine fait aussi partie du jeu. Même quand il dépasse le simple chambrage. Et même quand le sport n’est qu’un exutoire où se déversent des (res)sentiments bien plus troubles.

Évidemment, tout cela n’est pas très réjouissant. Mais il faut l’accepter et passer à autre chose. Ce qui unit Rabat et Dakar ne se joue pas en 90 minutes, ni même en prolongation. Ce sont des siècles de commerce caravanier, de pèlerinages de toutes sortes, d’échanges universitaires et de solidarité politique. Aucun penalty, réussi ou manqué, ne pèse aussi lourd. Et le TAS n’y changera rien.

Bon, entre nous, si Brahim Díaz avait réussi sa panenka moisie, on n’en serait pas là…

On dit que la religion doit rester à la mosquée. Il en va de même pour le football: il doit rester au stade. Quand on en sort, il faut savoir laisser au vestiaire ses rancœurs, ses insultes et ses envies de tuer quelqu’un. Et merci!