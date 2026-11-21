Il y a plusieurs façons de raconter la barbarie. L’une des plus courantes consiste à filmer les victimes, à restituer des images de massacres et d’explosions. C’est l’approche la plus confortable.

Rien de tout cela, ou presque, dans «Naza». Le film de Yuval Abraham et Rachel Szor donne la parole à ceux d’en face: les bourreaux. Les tueurs. Officiers ou simples soldats, ils livrent leur version et racontent le massacre à partir de leur point de vue. Ils expliquent comment ils ont procédé, par A + B. Ils n’ont pas pris les armes ni foulé le sol sablonneux de Gaza: ils ont simplement appuyé sur des boutons, avec l’aide de l’intelligence artificielle. Donner la mort par écrans interposés, puis passer à autre chose et reprendre son petit train-train quotidien comme si de rien n’était.

Nous sommes face à une horreur froide, comme ces toits de Tel-Aviv filmés de nuit, comme ces conversations avec des individus aux visages cachés qui ont tué des centaines, voire des milliers d’êtres humains.

Le résultat tient presque de l’expérience scientifique. Mettons les sentiments de côté et voyons qui a appuyé sur quels boutons, et pour quels résultats. Le film dématérialise la mort et la montre, parfois, comme un simple jeu vidéo.

Alors oui, le résultat ressemble aussi à un procès, mais un procès sans jugement. Les tueurs décrivent le mécanisme par lequel ils ont donné la mort et ne font face qu’à eux-mêmes, à travers la caméra des réalisateurs-enquêteurs. Par moments, certains se réfugient dans l’analyse ou la psychologie, comme pour justifier l’injustifiable. Car c’est bien d’un génocide qu’il s’agit, et l’un des bourreaux est le premier à prononcer le mot, ouvertement, sans détour.

Techniquement, «Naza» s’apparente aussi à un travail journalistique. Des entretiens. Des mots. Au fil de discussions au ton parfois étrangement badin, l’imagination prend le relais. Le spectateur est amené à fabriquer ses propres images, à reconstituer les voix et les visages de ces milliers de Palestiniens sur le point de mourir.

Le titre du film renvoie à un code de l’armée israélienne. Dans la riposte qui a suivi les massacres du 7 octobre 2023, Tsahal a entrepris de raser littéralement Gaza. L’opération a été menée de manière méthodique, avec l’objectif déclaré d’éliminer tout «hamsaoui», c’est-à-dire tout membre du Hamas, même ancien. Mais ça, c’est la théorie. Sur le terrain, pour chaque cible humaine, les dégâts collatéraux pouvaient être gigantesques. Ces dégâts portent un nom: Naza.

Naza est donc l’acronyme hébreu qui désigne les dommages collatéraux, c’est-à-dire le nombre de civils que l’on accepte de tuer lors d’une frappe. Une simple variable d’ajustement.

Dans le film, de jeunes gens nous expliquent que ce Naza pouvait monter jusqu’à 500. Autrement dit, pour tuer une personne, Tsahal acceptait le risque d’en tuer 500 autres. L’équivalent de la population d’un village entier, sans distinction, enfants et nourrissons compris.

Le Naza, cela veut dire frapper des immeubles, voire des quartiers entiers, pour éliminer une seule personne. Et recommencer le lendemain. Comme tout se fait à distance, cela devient un jeu vidéo. L’un des tueurs raconte qu’il se sentait un peu comme Dieu lorsqu’il écoutait les conversations des gens avant de les éliminer d’un simple clic…

L’essentiel, donc, c’est de tuer. Peu importe qui. L’un des bourreaux explique très calmement qu’à un moment donné, il valait mieux laisser l’IA «décider qui doit mourir ou rester en vie».

Au-delà de la mort, certains racontent comment ils se sont acharnés à tout effacer, tout raser, jusqu’aux cahiers d’écoliers, aux albums photo, aux tablettes des petits enfants…

«Naza», ce n’est pas du cinéma. C’est un témoignage. Présenté en compétition à la Mostra de Venise, le film a été salué en Israël par une partie de la gauche, tandis que la majorité a traité ses réalisateurs de «traîtres». C’est un film nécessaire, qu’il faut absolument voir (il est disponible via les plateformes de téléchargement). Et il est heureux qu’un tel film existe. Heureux, et dérangeant aussi.

Parce que «Naza» nous montre, au fond, que la critique la plus virulente du génocide vient de l’intérieur même de la société israélienne.