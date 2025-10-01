Visite guidée de l’avenue Mohammed VI, objet d’un vaste projet d’élargissement

La première pioche du projet d’élargissement de l’avenue Mohammed VI, située dans la commune de Rabat, devrait être donnée en janvier prochain.

Une décision récemment publiée par les autorités locales au bulletin officiel précise qu’un nouveau tracé, limitant les frontières des villas situées sur cette avenue, sera exécuté en vertu de la loi sur l’expropriation. Une liste de villas et de leurs propriétaires a été rendue publique.

L’expropriation pour utilité publique est une procédure légale qui permet à une collectivité territoriale ou à l’État de contraindre un propriétaire privé à céder son bien immobilier, en échange d’une indemnité jugée équitable. «Nous avons été informés que les travaux d’agrandissement de ce boulevard commenceront en janvier 2026, à partir de la succursale de Royal Air Maroc», a confié Mohamed, un habitant.

L’avenue Mohammed VI, véritable axe structurant de Rabat, relie le centre-ville à Hay Riad et s’étend jusqu’à la rocade n°2, qui fait la jonction entre Rabat et Salé.

L’élargissement annoncé devrait fluidifier la circulation et renforcer le rôle de l’avenue Mohammed VI comme artère centrale reliant le cœur de Rabat à ses quartiers sud. Avec ce projet, l’avenue s’apprête à changer d’échelle et à devenir l’un des symboles de la modernisation de Rabat, vitrine d’une capitale en mouvement.