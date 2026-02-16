Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs

La nouvelle stratégie européenne sur la politique des visas envisage d’allonger la durée de validité des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour certains profils jugés fiables.. AFP or licensors

La Commission européenne envisage d’allonger la durée de validité des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour certains profils jugés fiables. Cette piste, inscrite dans la nouvelle stratégie européenne sur la politique des visas, présentée fin janvier, vise notamment les voyageurs d’affaires fréquents, les touristes réguliers à faible risque migratoire, ainsi que certaines catégories de talents internationaux dont l’activité bénéficie à l’économie européenne. L’objectif est de rendre l’accès au continent plus fluide tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

Cette orientation s’inscrit dans une réflexion plus large menée au niveau de l’Union européenne pour adapter la politique des visas aux enjeux économiques, technologiques et géopolitiques actuels. Bruxelles souhaite renforcer l’attractivité du continent face à la concurrence mondiale pour les investissements, l’innovation et les compétences, tout en sécurisant les frontières extérieures.

La stratégie souligne que la facilitation des déplacements pour les professionnels, entrepreneurs, chercheurs, étudiants internationaux ou artistes contribue directement à la compétitivité européenne. Les visas de longue durée à entrées multiples permettraient de réduire les démarches administratives pour les voyageurs réguliers et d’encourager les échanges commerciaux, scientifiques et culturels.

Les autorités européennes envisagent également une digitalisation complète des procédures de visa, avec dépôt en ligne des demandes et remplacement progressif des autocollants traditionnels par des visas numériques sécurisés. Cette modernisation doit simplifier les démarches pour les voyageurs tout en améliorant les contrôles.

Malgré cette volonté d’ouverture, la stratégie insiste sur la nécessité de préserver la sécurité de l’espace Schengen. La politique des visas reste considérée comme un outil clé pour prévenir l’immigration irrégulière, la criminalité organisée et les risques sécuritaires dans l’espace Schengen.

La Commission prévoit ainsi un suivi renforcé des pays bénéficiant d’exemptions de visa, la possibilité de mesures restrictives ciblées en cas de tensions politiques ou sécuritaires, ainsi qu’une coopération accrue avec les États tiers sur les questions migratoires.

Attirer talents et innovation

La stratégie européenne met particulièrement l’accent sur l’attraction de profils qualifiés. Les étudiants, chercheurs, travailleurs hautement qualifiés, entrepreneurs innovants ou professionnels du numérique sont explicitement identifiés comme prioritaires. Bruxelles souhaite notamment simplifier les procédures de visas de long séjour et mieux coordonner les politiques consulaires pour réduire les délais.

Dans cette logique, l’agence européenne de garde-frontières Frontex pourrait voir son rôle évoluer afin de soutenir davantage les États membres dans la gestion opérationnelle des demandes de visa.