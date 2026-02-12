La France digitalise l’octroi des visas Schengen pour les Marocains

En 2026, pour les détenteurs marocains d'un visa Schengen octroyé par la France, les vignettes en papier tamponnés manuellement sur le passeport céderont progressivement la place à des dispositifs intelligents reposant sur les technologies biométriques, dématérialisant les procédures administratives.. AFP or licensors

En cette année 2026, la France engage une transformation numérique majeure de son système d’octroi des visas Schengen destinés aux Marocains. Cette évolution marque «la fin progressive de l’ère des vignettes papier et des cachets manuels, au profit de dispositifs intelligents reposant sur les technologies biométriques et la dématérialisation des procédures administratives», écrit Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 13 février. Cette transition numérique s’inscrit «dans un calendrier précis, dont l’une des étapes majeures concerne la mise en place du nouveau système d’entrée et de sortie numérique, prévue au plus tard pour le 10 avril 2026», ajoute le quotidien, selon lequel «ce dispositif remplacera officiellement le système traditionnel de tamponnage manuel des passeports dans les aéroports, les ports et les gares internationales».

Désormais, «les voyageurs devront fournir leurs empreintes digitales et consentir à une reconnaissance irienne (c’est à dire de leurs iris) lors de leur passage aux frontières», un système qui «vise à renforcer la sécurité aux frontières européennes tout en assurant un contrôle plus rigoureux des durées de séjour autorisées», explique le quotidien.

Parallèlement, la France s’oriente vers une dématérialisation complète du processus de demande de visa, a-t-on pu lire dans Al Ahdath Al Maghribia, qui indique que «la vignette papier classique devrait progressivement céder la place à un visa électronique, permettant aux demandeurs marocains de déposer leurs dossiers et d’en suivre l’évolution entièrement en ligne grâce à des plateformes spécialisées. Cette évolution devrait considérablement réduire la nécessité de se rendre physiquement dans les consulats et accélérer l’examen des demandes, un point qui suscitait régulièrement des critiques de la part des usagers».

Ces nouvelles mesures devraient s’accompagner d’avantages spécifiques pour certaines catégories de voyageurs, considérés comme fiables. Dans l’opérationnalisation de la modernisation de ces procédures, les autorités françaises envisagent d’adopter «une approche plus souple pour l’attribution des visas de longue durée, notamment en faveur des professionnels, des étudiants et des voyageurs ayant déjà bénéficié de visas auparavant», ainsi que de «faciliter l’octroi de visas à entrées multiples assortis de durées de validité prolongées, dans l’objectif de stimuler les échanges touristiques et économiques entre la France et le Maroc, deux partenaires liés par des relations historiques et stratégiques étroites», écrit le quotidien.

Ces assouplissements resteront toutefois «conditionnés au respect strict des normes sécuritaires européennes», précise Al Ahdath Al Maghribia, et s’inscrivent «dans une perspective plus large visant à généraliser, à terme, le visa numérique, qui devrait supprimer définitivement l’usage des vignettes collées sur les passeports».

Les critères souverains, dont ceux relatifs aux garanties financières et à la couverture d’assurance maladie, continueront néanmoins de s’appliquer, ajoute le quotidien, selon lequel «plusieurs indicateurs laissent penser que Paris souhaite atténuer certaines restrictions qui avaient suscité un mécontentement notable au sein de l’opinion publique marocaine, dans une volonté d’apaisement consulaire accompagnant le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays».

La fin de l’année 2026 devrait également être marquée par l’entrée en vigueur du Système européen d’information et d’autorisation de voyage, destiné aux voyageurs exemptés de visa, indique encore Al Ahdath Al Maghribia, un dispositif qui complètera l’architecture des «frontières intelligentes» que la France et l’Union européenne ambitionnent de déployer afin de rendre les déplacements plus fluides tout en répondant aux enjeux sécuritaires et migratoires contemporains.

Récemment, le consul général de France à Rabat, Olivier Ramadour, a souligné lors d’une intervention radiophonique «l’importance du Maroc dans la politique française des visas», et a indiqué que «les ressortissants marocains occupaient en 2025 la deuxième place mondiale parmi les bénéficiaires de visas Schengen délivrés par la France». Plus de 300.000 visas ont ainsi été accordés aux Marocains l’an dernier, en hausse d’environ 20% comparativement à 2024, ce qui place le Royaume juste derrière la Chine, mais devant l’Inde, en termes de volume de visas délivrés.