International

Espace Schengen: un système numérique d’entrée-sortie aux frontières dès le 12 octobre

Un visa Schengen.

Un visa Schengen.. DR

Les États membres de l’UE entameront à compter de dimanche prochain la mise en œuvre progressive d’un nouveau Système numérique d’entrée-sortie (EES) aux frontières extérieures, indique la Commission européenne dans un communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/10/2025 à 13h29

Ce dispositif permettra, dès la première entrée dans l’espace de l’UE, la saisie électronique des données du passeport, des informations biométriques (photo faciale et empreintes digitales) et des dates d’arrivée et de départ.

Il permettra également l’enregistrement automatique des séjours de courte durée (90 jours sur 180) des ressortissants de pays tiers et la détection des dépassements de durée, des fraudes documentaires et des usurpations d’identité, souligne la Commission.

L’objectif de la mise en place de ce système numérique est double: offrir aux voyageurs des déplacements plus fluides et renforcer la sécurité, précise la même source.

Après une période de déploiement progressive de six mois, l’EES sera pleinement opérationnel à tous les points de passage dès 9 avril 2026, marquant ainsi la fin de l’estampillage traditionnel des passeports et inaugurant une ère de contrôle frontalier entièrement numérisé.

Lire aussi : Visas Schengen: le consulat de France à Rabat à la deuxième place mondiale en 2023

Avec l’EES, l’Europe fait un bond en avant numérique, rendant les frontières extérieures plus intelligentes, renforçant la sécurité tout en facilitant les déplacements, a indiqué Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie.

Pour sa part, le Commissaire européen aux affaires intérieures et à la migration, Magnus Brunner, voit en ce système «l’épine dorsale numérique du nouveau cadre européen commun en matière de migration et d’asile».

«L’EES modernise la manière dont l’UE gère les arrivées à ses frontières extérieures. Toute personne fera l’objet, sans exception, d’une vérification d’identité, d’un filtrage de sécurité et d’un enregistrement dans les bases de données de l’UE», a-t-il dit.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/10/2025 à 13h29
#Schengen#Visa Schengen#Union européenne

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès: démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la fraude à l’immigration

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès: le directeur d’un centre de langues arrêté pour falsification de documents de visa Schengen

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Dar Lkabranate. EP-170. Interdits d’accès et de séjour en France, les dignitaires algériens se tournent vers le Maroc

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie

Articles les plus lus

1
Fumer au Maroc: quand la loi part en fumée
2
Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications
3
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
4
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
5
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
6
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
7
La mobilité, c’est le premier des droits
8
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
Revues de presse

Voir plus