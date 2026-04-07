Société

Un mineur interpellé à Berrechid dans une affaire de coups ayant entraîné la mort

Une personne menottée. Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Un élève de 17 ans a été interpellé, ce mardi dans la zone rurale de Jaqma, située dans les environs de Berrechid, dans le cadre d’une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort d’un autre élève.

Par La Rédaction
Le 07/04/2026 à 18h16

Les éléments de la police relevant de la zone provinciale de sûreté de la ville de Berrechid ont procédé, ce mardi 7 avril en milieu de journée, à l’interpellation d’un élève âgé de 17 ans, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Selon les premières données de l’enquête, l’élève suspect aurait violemment agressé un autre élève de 16 ans devant l’un des établissements scolaires, pour des raisons et dans des circonstances que les investigations cherchent encore à déterminer. La victime est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures.

Lire aussi : Démantèlement de plusieurs réseaux de drogue: vaste coup de filet de la DGSN et de la DGST dans plusieurs villes

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier le mineur suspect, avant son arrestation dans la zone rurale de Jaqma, située dans les environs de Berrechid.

Le mineur interpellé a été placé sous enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir l’ensemble des circonstances et des détails de cette affaire, ainsi que de déterminer les véritables motivations et les raisons ayant conduit à la commission de ces actes criminels.

Par La Rédaction
Le 07/04/2026 à 18h16
#DGSN#Décès#Coups#Mineurs

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