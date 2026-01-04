Société

Recherché par Interpol, un Franco-Tunisien interpellé au port Tanger Med

Un homme derrière les barreaux. (Dessin d'illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Un ressortissant français d’origine tunisienne, visé par une notice rouge d’Interpol pour des faits graves de criminalité organisée, a été interpellé au port Tanger Med.

Le 04/01/2026 à 17h30

Les éléments de la police relevant de la zone de sûreté du port Tanger Med ont procédé, samedi 3 janvier, à l’arrestation d’un ressortissant français d’origine tunisienne âgé de 29 ans.

Le mis en cause faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires tunisiennes pour son implication présumée dans des affaires de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition, en exécution des instructions du parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Bureau Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en Tunisie de cette interpellation.

#dgsn#interpol#notice rouge#port Tanger Med

